O neozelandês Scott McLaughlin, da Penske, liderou o segundo dia de treinos para a 108ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, depois de chuvas persistentes que limitaram a atividade na pista de Indiana.

Embora a sessão tenha sido alterada para começar mais cedo, o clima que afetou o dia de abertura na terça-feira permaneceu no Indianapolis Motor Speedway e atrasou a atividade também desta quarta-feira.

Foi uma ação frenética entre os 34 carros quando a sessão finalmente começou. Cerca de 40 minutos depois do início, o Penske #3 de McLaughlin pegou um bom vácuo e subiu ao topo com volta de 229,493 mph de média.

Momentos depois, o vencedor da Indy 500 de 2018, o australiano multicampeão da IndyCar Will Power, fez volta de 228,767 mph para terminar em segundo lugar e apenas 0,1246s atrás de seu companheiro de equipe.

500 Milhas de Indianápolis Dia Horário (Brasília) Onde Assistir Treino Livre 4 (dia 3) Quinta-feira, 16/05 Das 13h às 19h Star+ Treino Livre 5 / Fast Friday Sexta-feira, 17/05 Das 13h às 19h Star+ Treino Livre 6 Sábado, 18/05 Das 09h30 às 10h30 Star+ Classificação - Parte 1 Sábado, 18/05 Das 12h às 19h ESPN e Star+ Treino Livre 7 Domingo, 19/05 Das 13h às 15h Star+ Classificação - Fast 12 Domingo, 19/05 Das 16h05 às 17h05 ESPN, TV Cultura e Star+ Classificação - Bump Day Domingo, 19/05 Das 17h15 às 18h15 ESPN, TV Cultura e Star+ Classificação - Fast 6 Domingo, 19/05 Das 18h25 às 19h ESPN, TV Cultura e Star+ Treino Livre 8 Segunda-feira, 20/05 Das 14h às 16h Star+ Treino Livre 9 - Carb Day Sexta-feira, 24/05 Das 12h às 14h Star+ 500 Milhas de Indianápolis Domingo, 26/05 A partir das 12h ESPN, TV Cultura e Star+

Colton Herta, norte-americano da Andretti, com média de 227,858 mph, ficou em terceiro, com o atual campeão da Indy 500, o também norte-americano Josef Newgarden, em quarto (227,675 mph) com a Penske.

Outro representantes dos Estados Unidos, o ex-Fórmula 1 Alexander Rossi, da McLaren, conseguiu média de 227,484 mph para ficar em quinto. Ele ficou à frente do compatriota Kyle Kirkwood (Andretti); do mexicano Pato O'Ward (McLaren); do espanhol, atual campeão e líder da Indy 2024 Álex Palou (Chip Ganassi); do norte-americano Ryan Hunter-Reay (Dreyer & Reinbold); e do brasileiro Helio Castroneves (Meyer Shank), que 'fechou' o top 10. Outro representante do Brasil, Pietro Fittipaldi (RLL) foi 24º. Tabela:

Veja tabela de resultados do segundo dia de treinos da Indy 500 de 2024:

1 Scott McLaughlin Penske-Chevrolet 39.216 GAP 78 voltas 2 Will Power Penske-Chevrolet 39.341 +0.125 60 3 Colton Herta Andretti-Honda 39.498 +0.282 71 4 Josef Newgarden Penske-Chevrolet 39.530 +0.314 72 5 Alexander Rossi McLaren-Chevrolet 39.563 +0.347 64 6 Kyle Kirkwood Andretti-Honda 39.646 +0.430 57 7 Pato O'Ward McLaren Chevrolet 39.653 +0.437 70 8 Álex Palou Ganassi-Honda 39.706 +0.490 76 9 Ryan Hunter-Reay DRR-Chevrolet 39.736 +0.520 44 10 Helio Castroneves Meyer Shank-Honda 39.785 +0.569 54 11 Scott Dixon Ganassi-Honda 39.797 +0.581 71 12 Graham Rahal RLL-Honda 39.839 +0.623 62 13 Felix Rosenqvist Meyer Shank-Honda 39.942 +0.726 65 14 Rinus VeeKay Carpenter-Chevrolet 39.955 +0.739 74 15 Kyle Larson McLaren Chevrolet 39.956 +0.740 54 16 Marcus Ericsson Andretti-Honda 39.959 +0.743 61 17 Takuma Sato RLL-Honda 39.965 +0.749 31 18 Romain Grosjean Juncos-Chevrolet 40.017 +0.801 63 19 Conor Daly DRR-Chevrolet 40.033 +0.817 40 20 Linus Lundqvist Ganassi-Honda 40.038 +0.822 63 21 Calum Ilott McLaren-Chevrolet 40.050 +0.834 66 22 Marco Andretti Andretti-Honda 40.054 +0.838 15 23 Marcus Armstrong Ganassi-Honda 40.054 +0.838 56 24 Pietro Fittipaldi RLL-Honda 40.103 +0.887 71 25 Ed Carpenter Carpenter-Chevrolet 40.105 +0.889 59 26 Christian Rasmussen Carpenter-Chevrolet 40.122 +0.906 94 27 Christian Lundgaard RLL-Honda 40.152 +0.936 51 28 T BLOMQVIST Meyer Shank-Honda 40.187 +0.971 105 29 Kyffin Simpson Ganassi Honda 40.262 +1.046 71 30 Sting Ray Robb Foyt-Chevrolet 40.319 +1.103 64 31 Katherine Legge Dale Coyne-Honda 40.344 +1.128 42 32 Nolan Siegel Dale Coyne-Honda 40.360 +1.144 84 33 Santino Ferrucci Foyt-Chevrolet 40.579 +1.363 22 34 Agustín Canapino Juncos-Chevrolet 40.608 +1.392 54

