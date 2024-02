Caio Collet vai disputar a temporada completa da Indy NXT, principal categoria de acesso à Indy, em 2024. Aos 21 anos, o brasileiro foi anunciado nesta quarta-feira pela HMD Motorsports, atual campeã da categoria, e vai correr com o carro #18 em seu primeiro campeonato no automobilismo dos Estados Unidos.

O brasileiro vai dividir suas atividades nos EUA com a função de piloto reserva e de simulador da Nissan na Fórmula E, categoria mundial de monopostos elétricos. Ele foi anunciado no cargo pela montadora japonesa no fim do mês de janeiro, antes da segunda etapa da temporada, em Diriyah, na Arábia Saudita. Collet segue atento às oportunidades para completar as cotas de patrocínio para o carro #18 da HMD Motorsports.

Apesar das duas funções, Caio Collet terá apenas dois conflitos de data na temporada 2024. Serão no fim de semana de 27 e 28 de abril, quando a Fórmula E corre em Mônaco e a Indy NXT em Barber, no Alabama; e em 11 e 12 de maio, quando a categoria de carros elétricos estará em Berlim e a preliminar da Indy no misto de Indianápolis. Mas a prioridade para o brasileiro serão os compromissos na Indy NXT.

Com seis anos de experiência nos monopostos, Collet espera se adaptar rapidamente ao automobilismo americano e à Indy NXT. O brasileiro tem no currículo o título da Fórmula 4 Francesa em 2018, além do vice na F-Renault Eurocup em 2020 e três temporadas na FIA F3, com três vitórias e 11 pódios no total. O grande obstáculo no início da trajetória para ele serão as pistas, já que Collet andou apenas no misto de Indianápolis e no Barber Motorsports Park nos testes com a HMD Motorsports.

Apesar disso, o primeiro contato com o Dallara IL-15 foi muito positivo. Collet participou de dois testes com a HMD Motorsports. No primeiro, no tradicional Chris Griffis Memorial, em Indianápolis, terminou atrás apenas de três veteranos da Indy NXT e do atual campeão do USF Pro 2000. Em novembro, andou em Barber, no Alabama, e terminou o dia em segundo. Na equipe, o brasileiro trabalhará ao lado de outros nove pilotos, sob o olhar atento de Mike Reggio, engenheiro de corridas.

A temporada 2024 começará no dia 10 de março nas ruas do centro de Saint Petersburg, na Flórida. Serão 14 etapas ao total no campeonato da Indy NXT, que tem transmissão para o Brasil pelo serviço de streaming Star+.

"Chegar à Indy é uma meta para o futuro, mas no momento estou 100% focado na INDY NXT com a HMD Motorsports”, disse Collet. “Tenho muito a aprender e sou grato pela oportunidade. Darei meu melhor para vencer em corridas, subir ao pódio e marcar bons pontos no campeonato para a HMD Motorsports e para mim. Não completamos a quantidade de testes que gostaríamos pela chuva, mas estou confiante na equipe e no meu talento para termos uma temporada de sucesso em 2024."

"Foi um longo processo para confirmar oficialmente Caio como piloto da HMD Motorsports em 2024”, comentou Mike Maurini, presidente da HMD Motorsports. “Embora ele também seja piloto reserva e de simulador da Nissan na Fórmula E nesta temporada, o foco principal dele será na Indy NXT conosco em 2024."

Calendário da temporada 2024 da Indy NXT

10/3 – St. Petersburg (circuito de rua)

28/4 – Barber Motorsport Park

10/5 – Misto de Indianápolis (corrida 1)

11/5 – Misto de Indianápolis (corrida 2)

02/6 – Detroit (circuito de rua)

09/6 – Road America

22/6 – Laguna Seca (corrida 1)

23/6 – Laguna Seca (corrida 2)

07/7 – Mid-Ohio

13/7 – Iowa (oval)

17/8 – Saint Louis (oval)

25/8 – Portland

31/8 – Milwaukee (oval)

15/9 – Nashville (circuito de rua)

