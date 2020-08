Jaguar: Evans ‘varre’ domingo em Berlim, mas Jimenez segue líder após 2º lugar

O grid invertido proporcionou a prova mais movimentada da temporada 2019/2020 do Jaguar I-PACE eTROPHY, disputada na tarde deste domingo em Berlim. Mesmo largando das últimas posições, Sergio Jimenez chegou mais uma vez no pódio, em segundo, com Cacá Bueno em terceiro. A vitória ficou novamente com Simon Evans, como na primeira prova de domingo.

Com estes resultados, Jimenez chega a 136 pontos, oito a mais que Evans. Cacá Bueno tem 78 e é o terceiro.

“O grid reverso foi uma coisa legal, diferente, podemos ter mais vezes pois dá uma movimentada na corrida”, disse Jimenez. “A minha estratégia foi certeira, usei no começo os 2 modos ataque obrigatórios e fui pra frente logo. O Simon (Evans) se aproveitou do terceiro extra para me ultrapassar e conseguiu na última reta possível.”

“Como fui ultrapassado, resolvi pegar o meu terceiro pois, caso ele cometesse um erro, eu poderia ultrapassá-lo. Enfim, fui traído e perdi a corrida para o modo ataque, mas isso não tira o mérito da vitória dele, que foi inteligente e usou as armas que estavam disponíveis”, completou.

Na categoria Pro-Am, Adalberto Baptista conquistou mais um pódio e segue na segunda colocação do campeonato.

A reta final da temporada 2019/2020 do Jaguar I-PACE eTROPHY será nesta semana com a penúltima etapa na quarta-feira e a grande final na quinta-feira, a partir das 11h45 (horários de Brasília), com transmissão ao vivo do Fox Sports.

Resultado da prova em Berlim (etapa 8):

1 – Simon Evans – 19 voltas

2 – Sérgio Jimenez – a 1s194

3 - Cacá Bueno – a 5s743

4 – Gregory Segers – a 6s221

5 – Fahad Algosaibi – a 15s472

6 – Abbie Eaton – a 16s016

7 – Takuma Aoki – a 16s976

8 – Paul Spooner – a 20s058

9 – Adalberto Baptista – a 33s166

10 – Alice Powell – a 11s812

11 – Nick Foster – não se classificou

Classificação do campeonato:

1 – Sérgio Jimenez – 136 pontos

2 – Simon Evans – 128 pontos

3 – Cacá Bueno – 78 pontos

4 – Alice Powell – 56 pontos

5 – Nick Foster – 35 pontos

6 – Takuma Aoki – 34 pontos

7 - Gregory Segers – 32 pontos

8 – Mario Haberfeld – 16 pontos

9 – Manuel Cabrera – 0 pontos

