Binder: "Sabia que a KTM é uma ótima moto, mas não pensei que tanto"

O GP da República Tcheca de 2020 ficará para a história como o primeiro vencido pela KTM na MotoGP, com um piloto estreante e que fez sua terceira corrida. O sul-africano Brad Binder esteve neste domingo nas nuvens, depois de mostrar que é um grande piloto, que percorreu toda a sua carreira na KTM - desde a Rookies Cup à MotoGP, passando pela Moto3 e Moto2.

“Não creio que tenha assimilado, é algo com que sempre sonhei desde criança, é incrível ter conseguido no meu terceiro GP”, disse Binder.

“No início, eu estava acompanhando o Fábio e ele estava com dificuldades, tentei ultrapassá-lo e vi que o Franco também estava com dificuldades, fisguei-me nele algumas voltas e quando o passei vi o que era capaz de fazer liderando a corrida. A partir daí, foram as voltas mais loucas da minha vida, com muito cuidado, sem pneu, minha moto estava andando, fiquei com medo que eles me ultrapassassem no final. Tentei colocar tudo no seu devido lugar nas últimas três voltas e foi incrível”, explicou o sul-africano.

Binder, inclusive, venceu apenas dois dias antes de seu aniversário de 25 anos. “No ano passado ganhei também no meu aniversário, mas se me dissessem que um ano depois seria igual, não acreditaria. Eu gostaria que meus pais estivessem aqui, eles estiveram em todas as vitórias da minha vida menos esta, mas é esta a situação agora e com certeza eles a celebraram em casa”.

Binder já havia mostrado em Jerez que tinha um grande ritmo, mas dois erros o penalizaram, e na segunda tirou Miguel Oliveira na primeira curva.

“Em Jerez, cometi um erro nas duas corridas. Na segunda, tirei alguém e não gosto de estragar a corrida de ninguém, tive que esquecer tudo isso e começar com a cabeça aberta. Na sexta foi difícil, mas no sábado tudo começou a funcionar, consegui passar do Q1”.

“Antes de chegar a Brno disse para mim mesmo que tinha de dar um passo atrás antes de começar a corrida, para não fazer nenhuma loucura e evitar contatos. Foi o que eu fiz e o que funcionou é que pudemos entender muito bem o que tínhamos que fazer para chegar ao final da corrida. Tenho o aval da equipe, que fez uma estratégia perfeita para toda a prova”.

“Na sexta-feira estávamos em um lugar totalmente diferente, não consegui pisar no acelerador porque estava caindo, mas a equipe fez o dever de casa, me disseram para não me preocupar que iriam resolver e no TL3 tudo mudou, me senti muito bem. Isso porque a equipe criou o pacote perfeito, eu já disse. É uma máquina que funciona muito bem, vejo vantagens em relação às restantes, não em tudo, mas onde somos fortes temos muitas vantagens ”.

“Não me lembro o que me passou pela cabeça na última volta. Quando entrei, sabia que tinha um ritmo melhor e um pouco mais de pneu do que o resto, mas não sabia se iria aguentar até ao fim. Procurei ir bem e suavemente para não estragar tudo, quando cruzei a linha de chegada fiquei perplexo, em estado de choque, é o sonho de uma vida”.

“Quando conduzi a KTM pela primeira vez no ano passado em Valência pensei: 'Oh meu Deus, vou ter trabalho'. Mas já no teste da Malásia foi algo muito diferente, muito mais fácil de pilotar e o desempenho é incrível. Eu sabia que a moto é muito boa, mas não o suficiente para vencer. Amanhã temos um teste, para ver se achamos outra coisa para a Áustria”, completou o sul-africano.