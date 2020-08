O clima entre Ferrari e Sebastian Vettel continua tenso na temporada 2020. Depois de terminar o GP de 70º aniversário da Fórmula 1 em 12º, o alemão detonou a estratégia da equipe vermelha. Agora, foi a vez do chefe da escuderia, Mattia Binotto, rebater.

Segundo o dirigente italiano, o que mais prejudicou a corrida do tetracampeão foi o erro cometido pelo piloto na primeira volta, o que fez com que o alemão caísse para o fim do pelotão em Silverstone.

Para Binotto, Vettel teria terminado em 12º de qualquer forma. A declaração do chefe do time de Maranello é uma resposta, também, para a mensagem enviada por seu piloto à equipe via rádio, na qual o germânico afirmou que a equipe sabia que tinha errado.

“Ele está passando por um momento difícil. Nas duas últimas corridas, não encontrou confiança no carro. Aqui, ele rodou e sua corrida foi difícil. Sinceramente, acho que há pouco a dizer sobre estratégias”, disse Binotto à Sky Sports Italia.

“No geral, foi a escolha certa para a equipe e não achamos que penalizamos Sebastian. Ele não teria sido capaz de fazer um undercut em [Daniil] Kvyat. A corrida dele foi comprometida no início e acho que essa foi o problema chave, não a estratégia escolhida”, afirmou.

Vettel não pontuou e está em 13º na classificação depois de cinco rodadas da F1 2020, tendo somado apenas 10 pontos. É o seu pior início de temporada em termos de pontuação desde seu primeiro ano completo na F1 com a Toro Rosso em 2008.

