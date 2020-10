Após o incidente no Mundial de Kart no último domingo (04), o piloto italiano Luca Corberi, que jogou o bico de seu kart no rival antes de partir para a agressão contra ele no parque fechado, se manifestou sobre o caso, pedindo desculpas e jurando que não correrá mais.

Corberi, que é campeão mundial de kart, se envolveu em uma colisão com Paolo Ippolito pouco antes, e jogou o bico do kart no rival. A peça errou o piloto e acertou outro kart, enquanto Corberi ignorava os fiscais que o mandavam sair da lateral da pista.

Após a prova, outro vídeo surgiu, mostrando Corberi atacando Ippolito no parque fechado, com uma pancadaria em massa envolvendo vários indivíduos, incluindo o pai de Corberi, que é dono do kartódromo onde o evento acontecia.

As imagens dos incidentes viralizaram e vários pilotos de importantes categorias cobraram ação da FIA. No momento, Corberi é investigado pela FIA devido ao caso.

O presidente da comissão de kart da FIA, Felipe Massa, descreveu o comportamento dos envolvidos como "inaceitável", e disse que eles sofrerão as consequências pelos atos.

Escrevendo nas redes sociais nesta segunda, Corberi pediu desculpa pelos seus atos, e revelou que decidiu nunca mais correr de modo competitivo no esporte novamente.

"Eu gostaria de me desculpar a toda comunidade do esporte a motor pelo que eu fiz. Não há desculpas para explicar porque fiz algo tão repugnante. Isso é algo que eu nunca havia feito nos 15 anos da minha carreira, e eu espero que isso não se repita com ninguém no futuro".

"Após a corrida, quando fui convocado pelos comissários, eu pedi a eles que tirassem a minha licença, porque tinha total consciência sobre meu erro irreparável mas, como eles me mostraram, não tinham poder para fazer isso, já que depende das regras internacionais. Então, por favor, não se coloquem contra eles. Eles fizeram o melhor trabalho possível".

"Por isso, eu decidi que não participarei de mais nenhuma competição do esporte a motor pelo resto da minha vida. Não é uma questão de fazer justiça comigo mesmo. É apenas a coisa certa a ser feita".

Corberi, que foi desclassificado do evento, descreveu ontem como o pior dia de sua vida, e algo que ele nunca esquecerá. Seu pai, que é dono do kartódromo onde o evento acontecia, também se envolvou na pancadaria no parque fechado.

"Minha família está no mundo do kart desde 1985, vimos seu crescimento, o melhor e o pior. Esse episódio será lembrado como um dos piores de nosso esporte e algo que nunca esquecerei".

"Não estou pedindo absolvição, porque não mereço. Eu concordo com as punições que pedem. Escrevo hoje para dizer que pedir desculpas não é suficiente, porque, depois de todas as coisas ruins que aconteceram neste evento, eu fiz a pior. Eu, um cara que ama esse esporte e, após o pior dia de sua vida, ainda terá boas memórias".

