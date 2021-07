O jovem Matheus Ferreira é o atual vice-líder do Europeu de Kart na categoria OK Júnior após três etapas disputadas em 2021. Neste final de semana, buscará o título em Zuera, na Espanha, que receberá a última etapa do campeonato a partir desta sexta-feira (23).

Com 61 pontos conquistados, o piloto brasiliense precisa tirar uma diferença de apenas nove para o líder e almeja a vitória entre os 101 pilotos inscritos na categoria para a corrrida.

“Estou muito animado", declarou Ferreira. "Tivemos um desempenho ótimo até aqui com vitória e pódio nas últimas duas provas e agora o objetivo é com certeza terminar na primeira colocação do torneio. Trabalharemos bastante para ganhar, estou bem próximo do líder na classificação e vamos com confiança para tentar trazer este título para o Brasil."

O jovem piloto está em sua melhor fase desde que chegou ao kartismo europeu em 2019, ele conquistou triunfos e pódios nesta temporada. Além do vice-campeonato do WSK, Matheus foi campeão da etapa francesa do Europeu de Kart em Aunay Les Bois e também foi o terceiro colocado na italiana, disputada em Sarno.

De olho nos desafios deste segundo semestre de 2021, o brasiliense destaca a maturidade adquirida no velho continente: “Hoje estou bem mais experiente do que quando cheguei aqui para competir. Mesmo com um ano prejudicado por conta da pandemia, ainda consegui bons resultados e ficamos bem mais confiantes."

"Acredito que podemos sair desta temporada com títulos e vamos trabalhar muito para isso, vamos com tudo”, reforçou.

Os treinos livres do fim de semana em Zuera começam nesta sexta-feira (23), enquanto as baterias classificatórias serão realizadas a partir do sábado (24) e terminam no domingo (25). A Final da categoria OK Junior está marcada justamente para o domingo (25), com largada às 08h30 da manhã no horário de Brasília e 15 voltas de duração.

