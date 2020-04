24 Horas de Le Mans é adiada para setembro devido ao coronavírus

O coronavírus continua abalando o calendário do esporte a motor. Nesta quarta-feira foi anunciado que as 24 Horas de Le Mans foi adiada para os dias 19 e 20 de setembro, ao invés de 13 e 14 de julho, como previsto.

A novidade veio por meio de um comunicado do Automobile Club de l'Ouest (ACO), organizador do evento, em conjunto com a FIA.

“Adiar as 24 horas de Le Mans das datas originais de junho é agora o caminho mais apropriado nas atuais circunstâncias excepcionais,” disse Pierre Fillon, presidente do ACO.

“Em primeiro lugar, peço a todos a evitar colocar a si mesmos, seus entes queridos e outras pessoas em risco. A coisa mais importante hoje é reduzir a propagação deste vírus. Nossos pensamentos vão para a equipe médica que trabalha incansavelmente para o bem de todos nós.”

“O adiamento das 24 horas de Le Mans significa fazer alterações nos calendários do WEC e European Le Mans Series (ELMS) e anunciaremos as novas datas em breve. A segurança e a qualidade dos nossos eventos não serão comprometidas.”

“Competidores, patrocinadores, fãs, mídia, médicos e organizadores, é hora de se reunir, mais do que nunca”, completou.

Gérard Neveu, CEO do WEC e da ELMS também comentou o adiamento: “É a decisão certa adiar à luz da situação atual. Agora estamos trabalhando na revisão de nossos calendários do WEC e ELMS para o restante desta temporada e para a 9ª temporada do WEC, que deve começar em setembro de 2020.”

Relembre todos os carros vencedores de Le Mans