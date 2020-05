24 Horas de Le Mans virtual acontecerá em junho

Os dias 13 e 14 de junho estavam destinados à realização das 24 Horas de Le Mans, mas a pandemia do novo coronavírus fez com que a icônica prova fosse adiada para 19 e 20 de setembro.

Mesmo assim, a data original terá Le Mans nas manchetes, pelo menos na corrida virtual. O início das 24 horas será no dia 13 de junho às 10h (horário de Brasília). A ACO e WEC confiaram ao Motorsport Games a gestão e produção do evento.

Esta é uma extensão da parceria de longo prazo que permite ao Motorsport Games operar e transmitir o campeonato de Le Mans Esports, cuja final é realizada no tradicional evento francês. A final do ano passado atraiu mais de 200.000 espectadores.

O Motorsport Games rapidamente se estabeleceu como o parceiro de esports preferido dos detentores de direitos em todo o mundo. Isso permitiu o início dos esports pela primeira vez em categorias como NASCAR, Fórmula E e Campeonato Mundial de Rallycross, além de Le Mans, com transmissões de alta qualidade para televisão e online.

As regras da corrida são simples:

- As equipes serão compostas por 4 pilotos. Cada formação deve ser composta de pelo menos 2 profissionais e, no máximo, 2 pilotos de simuladores ou eSports.

- A corrida será realizada na plataforma rFactor 2

- O grid será composto por no máximo de 50 carros.

- Os carros: LMP2 e GTE. As equipes envolvidas estão livres para criar sua própria pintura.

- Condições da corrida: as condições climáticas variáveis ​​com dinâmica diurna e noturna. Um diretor de corrida garantirá espírito esportivo durante todo o evento.

- Mudanças de piloto são obrigatórias. O tempo mínimo durante o evento é de 4 horas para cada piloto. O tempo máximo durante toda a corrida é de 7 horas para cada participante.

- Produção autêntica de Le Mans: comentaristas de corrida e repórteres estarão ao vivo em um estúdio de TV em Paris.

Reunindo os melhores pilotos do mundo e de simuladores, esta competição única será transmitida em várias plataformas audiovisuais em todo o mundo.

Pierre Fillon, presidente do Automobile Club de l'Ouest disse: "Esta primeira edição das 24 horas de Le Mans Virtual abre um novo capítulo para nossa disciplina. As circunstâncias atuais fazem com que a 88ª edição das 24 horas de Le Mans ocorra durante os dias 19 e 20 de setembro de 2020. No entanto, nos dias 13 e 14 de junho, data original do nosso evento, haverá uma competição única que aumentará os valores das corridas de resistência. Nós, organizadores, competidores, parceiros e fãs, estamos aguardando ansiosamente o início desta corrida."

Gérard Neveu, CEO do WEC: "Desde que a categoria de eSports de Le Mans foi lançada há dois anos, foi muito gratificante vê-la dobrar de tamanho e visibilidade todos os anos. Isso nos mostrou o enorme apetite da comunidade esportiva para corridas de endurance e acesso à joia da coroa, as 24 horas de Le Mans."

Dmitry Kozko, CEO do Motorsport Games: "O Motorsport Games está encantado em expandir seu relacionamento com a ACO e o WEC para sediar as 24 horas virtuais de Le Mans. É mais uma prova da confiança que os detentores de direitos com o Motorsport Games em oferecendo competições de classe mundial. Isso promete ser um evento espetacular que reunirá, como nunca antes, os mundos das corridas reais e virtuais."

James Allen, Presidente da Motorsport Network: "A pandemia atual afetou nossas vidas de várias maneiras, mas também deu às corridas de simulação e eSports seu momento para brilhar e este evento será a expressão máxima disso. A maior corrida do mundo ganhará vida no seu final de semana original como a maior corrida de eSportes do mundo.

A lista de inscritos será revelada nas próximas semanas, além de vários outros elementos interessantes que darão vida a esse extraordinário evento virtual.

