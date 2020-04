Motorsport Heroes: Kristensen comenta primeira vitória em Le Mans

No Motorsport Heroes, o longa-metragem de Manish Pandey agora disponível no Motorsport.tv, quatro lendas do nosso esporte compartilham seus sucessos, fracassos, lutas pessoais e acidentes com risco de vida. Hoje ouvimos Tom Kristensen, resgatando a história da primeira de suas nove vitórias nas 24 Horas de Le Mans.

Ele conquistou o primeiro de seu número recorde de vitórias com a equipe Joest Racing, com quem ele conseguiu obter muito mais sucessos sob a marca Audi. Mas essa vitória de 1997 ocorreu em um Porsche WSC-95 da TWR, compartilhado com os veteranos ex-F1 Michele Alboreto e Stefan Johansson.

No filme, ele diz: “Quando eu estava pilotando à noite, perto das 3 da manhã, sabia que seria o momento-chave, eu estava em um time que tinha chance de lutar pelo pódio. Os tempos das voltas estavam melhorando”.

"Continuei e de repente Ralf Juttner, gerente da equipe, apareceu no rádio: 'Schnellste runde, schnellste runde, Tom' - o que significa a volta mais rápida”.

“Uma volta depois, ele disse: ‘Volta recorde! Mantenha firme jovem! Mantenha firme!’ Fiz um alemão falar comigo em inglês [risadas]... Fiquei realmente feliz”, relatou Kristensen. “Vencemos a corrida".

O diretor Pandey, que roteirizou o premiado filme Senna, entrelaça as narrativas de nossos heróis do automobilismo, contando suas histórias com arquivos e testemunhos em primeira mão. Para assistir ao filme completo, assine o Motorsport.tv.

