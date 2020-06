Juan Pablo Montoya participa neste fim de semana das 24 Horas de Le Mans virtual - um evento organizado pelo WEC, o Automobile Club de l'Ouest e Motorsport Games, na data em que a corrida real seria realizada, mas que foi adiada para os dias 19 a 20 de setembro por causa do coronavírus.

A Tríplice Coroa do automobilismo consiste em vencer o GP de Mônaco de F1, 24 Horas de Le Mans e as 500 Milhas de Indianápolis, que ganhou atenção da mídia adicional nos últimos anos, pois Fernando Alonso tenta concluir o desafio e resta ‘apenas’ a Indy 500.

Mas a vitória no GP de Mônaco de 2003 e seu sucesso nas Indy 500 de 2000 e 2015 fazem de Montoya o mesmo candidato que o espanhol ao marco que somente Graham Hill alcançou até hoje, em 1972.

Antes do final de semana virtual em Le Mans, o piloto da Penske negou categoricamente que estaria completando a “Triple Crown” se vencer neste fim de semana.

"Não, de jeito nenhum", ele respondeu quando perguntado pelo Motorsport.com se planejava selar a Triple Crown neste fim de semana.

"Você não pode comparar. É bom que todos façamos esse evento de 24 horas e assim por diante, mas não vejo isso como uma oportunidade de ganhar a Triple Crown."

Montoya admite, no entanto, que gostaria de voltar às 24 Horas reais de Le Mans, tendo competido apenas em 2018, terminando em 7º no geral e em 3º na LMP2 com a United Autosport.

A Penske está avaliando um retorno à corrida pela primeira vez desde 1971 com os novos regulamentos LMDh, então Montoya não descartou a tentativa de lutar por uma vitória e alcançar a Tríplice Coroa.

"Acho que com os híbridos agora, com o novo pacote, acho que se pudermos ter uma boa chance, será muito divertido", diz ele.

"Seria emocionante ir a Le Mans e ter a chance de vencer no geral. E acredite, se esse fosse o caso, a preparação seria diferente [em comparação com o Le Mans Virtual]."

"Gostaria de ganhar a Tríplice Coroa? Sim, mas não a vejo como um 'Oh, quero ganhar porque Fernando também quer."

"Acho que seria bom tentar, porque as 24 horas de Le Mans é um evento super legal e seria uma daquelas corridas em que você quer participar."

