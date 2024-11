O noticiário atual da Fórmula 1 está repleto de rumores sobre o que veremos no grid em 2025, já que Sergio Pérez, apesar de ter sua vaga garantida, é considerado por alguns como ameaçado por Franco Colapinto, que terá de dar lugar a Carlos Sainz na Williams quando o ano terminar.

Um dos que deram sua opinião sobre como será a próxima temporada foi o ex-piloto Juan Pablo Montoya, que aconselhou a Red Bull a contratar o espanhol para que a equipe de Grove possa ficar com o argentino e também conseguir alguns milhões para seus cofres:

"Se eu fosse Christian Horner e o chefe da Red Bull, iria até a Williams e diria: 'olha, vocês estão felizes com Colapinto, fiquem com ele e me deem Sainz'. Por que eu vou correr o risco de substituir o 'Checo', que é experiente na Fórmula 1, ganhou corridas, para colocar um novato contra o Max [Verstappen]?"

"Um novato contra Albon é difícil, mas você pode fazer isso, e olhe para Albon, sempre que ele esteve sob pressão e teve um companheiro de equipe rápido, ele bateu e continua a fazer isso", disse Montoya à W Radio Colombia.

"Max não comete erros e não falha, então é complicado. Pessoalmente, se eu fosse Christian [Horner], diria a ele, 'você gosta tanto de Colapinto e quer fazê-lo crescer', eu conhecendo Carlos [Sainz], acho que ele disse à Williams que assinou com eles, mas se ele não ganhar ou fizer pódios, se alguém me oferecer algo, todo ano eu posso sair."

"Então eles poderiam dizer [à Williams], 'você pode perder Carlos agora ou em um ano, agora você recebe dinheiro e no próximo ano não recebe dinheiro'. Se fosse assim, essa seria a mudança que eu faria para a Red Bull, eu não iria para Colapinto, eu iria para Carlos", continuou.

Além disso, Montoya falou sobre a situação de Sergio Perez, que ele encontrou uma grande diferença com Daniel Ricciardo e a razão pela qual ele ainda está no grid: "O problema é o mesmo, acho que Checo ainda está lá e insiste para o próximo ano, e eu disse isso, acho que ele estará no grid no próximo ano, não acho que ele vai desistir e desistir só porque, e a diferença para Ricciardo é que Checo traz dinheiro".

"Checo está sendo atacado até a morte, acho que todos querem que ele saia, se ele merece ou não, eu não sei, você não sabe o que está acontecendo a portas fechadas, mas muitas pessoas estão se esforçando para colocar outro piloto lá".

"Essa é a única chance que Colapinto tem de estar no grid, mas acho que ele tem uma chance de ficar na Williams se eles levarem Sainz". "Checo não fez um trabalho ruim", conclui.

