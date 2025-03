Juan Pablo Montoya, colombiano ex-piloto de Fórmula 1 que correu com Fernando Alonso na década de 2000, está convencido de que o espanhol encerrará sua carreira na F1 se a Aston Martin não tiver um bom desempenho em 2026.

A longevidade de Alonso não é mais um segredo, mas nunca deixa de surpreender. O espanhol completa 44 anos em julho e continua a atuar no mais alto nível do esporte a motor. Enquanto Alonso conquistava seus dois títulos da Fórmula 1 em 2005 e 2006, a maioria dos novatos que entraram no grid este ano tinha apenas um ou dois anos de idade, alguns deles nem sequer eram nascidos.

Montoya testemunhou os dois títulos de Alonso, tendo entrado no esporte na mesma época que o espanhol, em 2001. Em uma entrevista exclusiva, Montoya confessou sua admiração pela longevidade de seu ex-colega, que não parece ter perdido um pingo de motivação, bem... ainda.

"É incrível!", disse o colombiano ao Motorsport.com via Oddspedia. "E a coisa mais interessante sobre Fernando é que toda vez que o vejo, faço piadas e digo a ele: 'O que você está fazendo? Você é louco'. E uma das coisas incríveis é que com [Adrian] Newey [na Aston Martin], com a Honda na equipe no próximo ano, ele não vai querer sair."

"[Mas], ele sabe que existe a possibilidade de que em 2026... Se 2026 for ruim para a equipe, acho que Fernando vai parar. Você entende o que quero dizer? Porque 2026 e 2027 já estariam no limite dos anos em que ele pode estar na F1, e ele já está um pouco no limite. E se o carro não for competitivo, acho que ele já vai dizer: 'é isso, acabou'".

"Ele ainda quer trabalhar, acho que Fernando, este ano, vai se esforçar muito, vai trabalhar muito duro, para ter certeza de que está pronto para a possibilidade de a Aston ser competitiva para ser campeã em 2026".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Embora atualmente seja impossível imaginar qual equipe será ou não competitiva quando os novos regulamentos forem introduzidos no próximo ano, o que definirá o recorde, a Aston Martin está se esforçando ao máximo.

A escuderia britânica tem o coringa do mundo da Fórmula 1: Adrian Newey. O designer britânico já se instalou na fábrica da equipe em Silverstone e assumiu seu cargo no início de março. A influência de Newey será mais evidente no monoposto de 2026, tendo chegado apenas no início da temporada de 2025.

Além do gênio britânico, a Aston Martin recrutou Enrico Cardile, ex-Ferrari, que atualmente não pode assumir seu novo cargo de diretor técnico, envolvido em uma batalha legal entre seu antigo e novo empregador.

Todos esses recrutamentos e a chegada da Honda como fabricante de motores, com o objetivo específico de se preparar para os novos regulamentos, são provas das ambições da Aston Martin.

No entanto, a equipe britânica parece ter perdido o início da temporada de 2025, especialmente o de Alonso. O espanhol teve que se retirar duas vezes em duas corridas, uma por causa de uma batida durante o chuvoso GP da Austrália e a outra por causa de um problema mecânico na China.

Lance Stroll salvou o dia com dois resultados entre os dez primeiros, que foram facilitados por uma série de abandonos e desclassificações, mas que não deixaram de somar pontos. No entanto, o AMR25 não tem potência no momento e não está permitindo o desempenho dos pilotos.

Essa é uma situação que precisa ser melhorada, considerando o quanto o meio do grid parece estar apertado este ano e o desempenho de seus rivais diretos.

Business #23: Relação da Porto com BORTOLETO, patrocínio à F1 e Porsche Cup no Brasil! OLIVER HAIDER

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!