André Negrão, Pietro Fittipaldi, Daniel Serra e Felipe Fraga são os brasileiros confirmados até aqui para disputar a 89ª edição das 24 Horas de Le Mans em 2021. Veja a lista completa de equipes, pilotos, carros e categorias.

62 carros estarão no grid de largada para a prova de Le Mans este ano, conforme evidenciado pela lista de inscritos publicada na tarde desta terça-feira (09).

O Automóvel Clube do Oeste e o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) anunciaram os nomes dos participantes do evento que, após o adiamento da etapa, acontecerá no final de agosto no Circuito de la Sarthe.

Além dos convites distribuídos aos vencedores de 2020 das 24 Horas de Le Mans, Le Mans Cup, Asian Le Mans Series e European Le Mans Series, estão os 33 participantes do WEC, além da categoria separada "Carro inovador" para a equipe SRT41 de Frédéric Sausset, que inscreveu um Oreca 07-Gibson com o número 84 para três pilotos.

Este ano é ainda a estreia absoluta da nova classe Hipercarro de Le Mans: os dois Toyotas, os dois Glickenhaus e o "velho" LMP1 da Alpine. O brasileiro Andre Negrao guiará nesta classe um Alpine A480-Gibson ao lado de Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere.

No LMP2 serão 25 participantes com dois Aurus 01-Gibson, dois Ligier JSP217-Gibson e 21 Oreca 07-Gibson, com a novidade de 11 participantes da subcategoria PRO-Am.

O estreante Pietro Fittipaldi vai disputar, junto à G-Drive Racing, na classe LMP2, tendo como companheiros os pilotos John Falb e Rui Andrade.

Existem dois Corvettes no LMGTE Pro: o C8.Rs estreia em Le Mans e vai competir contra os dois AF Corse Ferrari e o Porsche oficial. Nesta classe, teremos o representante brasileiro Daniel Serra, que correrá com Ferrari um 488 GTE.

Felipe Fraga fecha a lista de brasileiros no grid de Le Mans na classe LMGTE Am.

A GTE Am contará com 24 carros, sendo Aston Martin, Ferrari e Porsche as marcas representadas. Fraga guiará um Aston Martin Vantage GTE ao lado dos companheiros de equipe Ben Keating e Dylan Pereira.