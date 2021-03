Pelo segundo ano consecutivo, as 24 Horas de Le Mans não serão realizadas em sua data tradicional em junho. Os rumores já circulavam há alguns dias, mas o Automóvel Clube do Oeste (ACO) confirmou a informação nesta quinta (04). As 24 Horas, uma das maiores provas do automobilismo mundial, passam de 12 e 13 de junho para 21 e 22 de agosto.

Este anúncio surge em um contexto de grande incerteza quanto ao futuro a curto prazo, devido à evolução da pandemia da Covid-19 na França e a falta de clareza por parte das autoridades.

Ao adiar até agosto, o ACO espera poder aproveitar um momento de calmaria na crise sanitária, contando principalmente com a evolução da campanha de vacinação, esperando também contar com a presença limitada de público no evento.

Já no ano passado, em um contexto de saída do lockdown e de incertezas sobre sua situação, as 24 Horas de Le Mans foram adiadas para setembro, sendo realizada com portões fechados. Para 2021, o calendário do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) já conta com a realização das 6 Horas de Fuji no dia 26 de setembro, por isso a escolha de agosto para a prova francesa.

"Esta decisão, embora difícil de ser tomada, é a mais adequada", disse Pierre Fillon, presidente do ACO. "Não podemos imaginar organizar as 24 Horas de Le Mans sem espectadores pelo segundo ano consecutivo".

"Por isso, é nosso dever fazer tudo que está em nosso alcance para chegar a esse objetivo e, ao mesmo tempo, garantir visibilidade aos competidores ao longo da temporada. Estamos trabalhando incansavelmente para oferecer um evento seguro, com as garantias de saúde necessárias e essenciais. O show promete ser emocionante na pista, com a chegada dos hipercarros".

Depois de uma edição em 2020 com a batalha pela vitória restrita à Toyota e a Rebellion, as 24 Horas de Le Mans contarão com a nova categoria LMH, de hipercarros, que trará, além da montadora japonesa, a Glickenhaus e a Alpine (com um Rebellion R13 ainda da era LMP1).

