A Peugeot apresentou as primeiras imagens do hipercarro radical para voltar às 24 Horas de Le Mans e ao Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2022, com uma aerodinâmica inovadora que dispensa a necessidade de uma asa traseira convencional.

A ausência de uma asa traseira no novo hipercarro da fabricante francesa, batizado de 9X8, foi descrita como "um grande passo inovador" por Jean-Marc Finot, chefe do automobilismo da Stellantis.

“Alcançamos um grau de eficiência aerodinâmica que nos permite acabar com esse recurso”, explicou ele no lançamento do carro na terça-feira.

"Mas não me pergunte como! Temos toda a intenção de manter isso em segredo pelo maior tempo possível."

Olivier Jansonnie, diretor técnico do programa WEC na Peugeot Sport perto de Paris, disse: "Os novos regulamentos LMH foram elaborados para nivelar a importância dos sistemas convencionais de aumento de desempenho."

“A maior flexibilidade permitida pelas novas regras técnicas do esporte no que diz respeito à aerodinâmica permite um pensamento radicalmente novo que favorece o surgimento de carros inovadores, com espaço para as equipes de design darem uma contribuição ainda maior."

"Os engenheiros e designers da Peugeot aproveitaram eficazmente esta oportunidade para inventar novos processos criativos e romper com os códigos estabelecidos para produzir um hipercarro [Le Mans] de um gênero completamente novo."

Os regulamentos LMH são menos prescritivos do que seus predecessores LMP1 e, em vez disso, estabelecem janelas de desempenho, incluindo marcas para downforce máximo e arrasto mínimo.

A fabricante afirmou na revelação do 9X8 que o carro incorpora "características inconfundíveis da Peugeot".

“As linhas gerais do Peugeot 9X8 expressam as sugestões de estilo da marca, enquanto suas formas elegantes, vigorosas e elegantes inspiram emoção e dinamismo", explicou o diretor de design Matthias Hossann.

O novo 9X8, que é movido por um V6 biturbo de 2,6 litros e um motor elétrico de 200 kW, deve começar a correr em um ponto não revelado ao longo da temporada de 2022 do WEC.

A Peugeot anunciou uma formação de pilotos incluindo Paul di Resta, Jean-Eric Vergne e Kevin Magnussen para 2022 em fevereiro. Completando a lista de seis pilotos da corrida estão Loic Duval, Mikkel Jensen e Gustavo Menezes, enquanto James Rossiter é o reserva.

A marca está retornando às corridas de carros esportivos de primeira linha pela primeira vez desde que seu programa 908 foi interrompido antes do renascimento do WEC em 2012.

Peugeot Hypercar 9X8, steering wheel 1 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, cockpit 2 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, cockpit 3 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 4 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 5 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 6 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 7 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 8 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, detail 9 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, cockpit 10 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, logo 11 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 12 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 13 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 14 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 15 / 16 Foto de: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 16 / 16 Foto de: Peugeot Sport

