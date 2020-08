O acidente entre Johann Zarco e Franco Morbidelli durante a etapa da MotoGP no último domingo não foi o único entre as categorias do Mundial de Motovelocidade na Áustria. Mais cedo, durante a prova da Moto2, um incidente envolvendo o vice-líder Enea Bastianini e o malaio Hafizh Syahrin também causou uma bandeira vermelha.

O piloto italiano, que vinha de duas vitórias consecutivas em Jerez e Brno, perdeu o controle de sua moto, caiu e conseguiu sair com segurança para a área de escape. Mas sua moto acabou ficando no meio da pista, e o malaio, que vinha em alta velocidade, não conseguiu escapar, colidindo em cheio.

Syahrin acabou indo parar longe da moto, caindo com força no chão e rodando antes de parar. Seus companheiros de grid, que vinham atrás, precisaram desviar para não acertar o piloto.

O malaio, que volta à Moto2 neste ano após duas temporadas na MotoGP, uma com a Yamaha e outra com a KTM, foi removido da pista pela ambulância. Após a prova, foi revelado que ele havia contusões na pélvis, sendo transferido para o hospital para observação e tratamento.

Veja como foi o acidente de Syahrin:

