Dorna fica "feliz" com temporada de 10 corridas para MotoGP

A temporada atual da MotoGP está em hiato indefinido devido à pandemia do Covid-19, com as seis primeiras corridas do calendário inicial canceladas ou adiadas, com o GP da Itália em maio, e o da Catalunha, no início de junho, podendo seguir o mesmo caminho.

Desde o adiamento das provas de Jerez e Le Mans na semana passada, a Dorna, organizadora do campeonato, e a Federação Internacional de Motociclismo, pararam de divulgar atualizações do calendário.

Contratualmente, a Dorna precisa realizar 13 provas em uma temporada para poder considerar um campeonato, apesar do CEO da empresa, Carmelo Ezpeleta, apontar que isso é sob "condições normais". Como a situação do coronavírus é inédita, a estipulação não seria válida.

"O contrato diz que precisamos fazer no mínimo 13 corridas sob condições normais, e esse não é o caso", disse Ezpeleta ao jornal espanhol La Razón. "De acordo com a FIM, vamos fazer o que pudermos quando pudermos".

"Se pudermos ter um campeonato de 10 provas, ficarei feliz com as corridas. Vamos tentar correr mais, mas se pudermos fazer 10 sob essas circunstâncias, isso significa que a humanidade está melhor, que é o mais importante. As corridas estão agora em segundo plano".

Com o número de infectados pelo Covid-19 pelo mundo tendo ultrapassado a marca de um milhão nos últimos dias e o número de mortos acima de 50 mil, muitos países estão entrando no momento de pico da infecção e diversos eventos esportivos estão sendo cancelados.

Ezpeleta admitiu que a MotoGP precisa enfrentar a possibilidade de que a temporada de 2020 pode ser cancelada, mas afirmou que ainda há tempo para correr.

"Em nosso pior pesadelo, o cancelamento total é possível", acrescentou. "Temos que enfrentar isso, mas ainda há tempo. Claro, se não pudermos correr, é porque a humanidade ainda não está melhor".

A Dorna e a FIM já haviam mencionado as possibilidades de fazer duas corridas por final de semana e levar a temporada até janeiro se necessário. Porém, nas últimas semanas, Ezpeleta parece ter mudado de ideia.

Na semana passada, a Dorna anunciou um pacote de ajuda financeira para as equipes independentes da MotoGP, além das equipes da Moto2 e Moto3 para garantir suas sobrevivências e permanência no campeonato.

Relembre quem foram os campeões das últimas dez temporadas da MotoGP:

Galeria Lista 2010: Jorge Lorenzo, Yamaha 1 / 10 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: Casey Stoner, Honda 2 / 10 Foto de: Repsol Media 2012: Jorge Lorenzo, Yamaha 3 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP 2013: Marc Marquez, Honda 4 / 10 Foto de: Repsol Media 2014: Marc Marquez, Honda 5 / 10 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2015: Jorge Lorenzo, Yamaha 6 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: Marc Marquez, Honda 7 / 10 2017: Marc Marquez, Honda 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Marc Marquez, Honda 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Marc Marquez, Honda 10 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

