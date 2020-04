Sete Gibernau, que venceu nove corridas ao longo de sua carreira na MotoGP, teve uma rivalidade amarga com Valentino Rossi no começo dos anos 2000, com um incidente na última curva do circuito de Jerez, quando Rossi bateu em Gibernau tirando-o da pista para garantir a vitória, sendo considerado o mais famoso entre os dois.

Falando para o canal BT Sport após uma reprise desse GP em Jerez em 2005 como parte de uma série de grandes corridas da MotoGP, Gibernau falou que o que se entende como corrida foi alterado após aquele dia, negativamente, abrindo um precedente para uma MotoGP mais agressiva.

"Eu não sei quantas vezes falamos sobre aquela curva, mas quanto mais tempo passa, mais eu entendo que após aquilo, as coisas mudaram", falou Gibernau, que voltou ao mundial no ano passado na MotoE, após sua aposentadoria da MotoGP em 2009.

"Muitas pessoas estavam vendo aquele movimento, e a partir dali, abriu a porta para acontecer mais vezes. No final da corrida, nós fizemos o que achávamos que era melhor para o campeonato. Mas, desde então, as coisas mudaram na MotoGP e como os pilotos correm, o que é algo que eu não concordo".

A MotoGP tem uma abordagem mais relaxada para uma pilotagem agressiva, em comparação com outras categorias.

Em 2013, Marc Márquez escapou de uma punição após um movimento similar em cima de Jorge Lorenzo na mesma curva, para garantir o segundo lugar na última volta, sendo apenas um de muitos casos similares que foram classificados como contato aceitável.

Quando perguntado se a direção de prova teria olhado para aquele incidente se ele tivesse acontecido hoje, Gibernau respondeu: "Pra falar a verdade, acho que não. Eu tenho opiniões diferentes sobre isso, que não minha, e, como disse, não preciso estar certo ou errado".

"Eu não quero que ninguém se machuque. É uma de minhas prioridades e é como eu entendo o esporte e a corrida".

Falando mais sobre isso, Gibernau acredita que é necessário fazer mais para erradicar esse tipo de pilotagem, apesar de admitir que seria algo difícil.

"A MotoGP já é tão perigosa que na minha opinião deveríamos juntar todos os nossos conhecimentos para evitar esses tipos de situação", acrescentou. "É algo difícil de fazer? Sim. É impossível? Não acho".

"É a responsabilidade de quem estiver a frente do campeonato e colocar as regras para evitar estes tipos de situação, porque, como eu digo, estamos arriscando mais que apenas uma queda".

GALERIA: A carreira de Valentino Rossi na MotoGP

Galeria Lista 1996 (125cc) - 9º no mundial (1 vitória), 111 pontos 1 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 (125cc) - Campeão (11 vitórias), 321 pontos 2 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 (250cc) - Vice-campeão (5 vitórias), 201 pontos 3 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998, GP de Imola (250cc) 4 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 (250cc) - Campeão (9 vitórias), 309 pontos 5 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999, GP da Itália (250cc) 6 / 42 Foto de: Aprilia Racing 1999, GP de Imola (250cc) 7 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Vice-campeão (2 vitórias), 209 pontos 8 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Campeão (11 vitórias), 325 pontos 9 / 42 Foto de: Marlboro Yamaha Team 2001, GP da Itália 10 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Campeão (11 vitórias), 355 pontos 11 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Campeão (9 vitórias), 357 pontos 12 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003, GP de Valência 13 / 42 Foto de: Richard Sloop 2004 - Campeão (9 vitórias), 304 pontos 14 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Campeão (11 vitórias), 367 pontos 15 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP dos EUA 16 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP de Valência 17 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Vice-campeão (5 vitórias), 247 pontos 18 / 42 Foto de: Camel Media Service 2007 - 3º no mundial (4 vitórias), 241 pontos 19 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Holanda 20 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Austrália 21 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Campeão (9 vitórias), 373 pontos 22 / 42 Foto de: Bob Heathcote 2008, GP da Catalunha 23 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Campeão (6 vitórias), 306 pontos 24 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2009, GP de Portugal 25 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - 3º no mundial (2 vitórias), 233 pontos 26 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2010, GP dos EUA e de Indianápolis 27 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - 7º no mundial (0 vitórias), 139 pontos 28 / 42 Foto de: Ducati Corse 2012 - 6º no mundial (0 vitórias), 163 pontos 29 / 42 Foto de: Ducati Corse 2013 - 4º no mundial (1 vitória), 237 pontos 30 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Vice-campeão (2 vitórias), 295 pontos 31 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Vice-campeão (4 vitórias), 325 pontos 32 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Vice-campeão (2 vitórias), 249 pontos 33 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2017 - 5º no mundial (1 vitória), 208 pontos 34 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - 3º no mundial (0 vitórias), 198 pontos 35 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - 7º no mundial 36 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Corridas disputadas: 341 (apenas na MotoGP) / 402 (total) 37 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias na MotoGP: 89 38 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pódios na MotoGP: 198 39 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pontos conquistados: 5.297 40 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Etapa com maior número de vitórias: GP da Holanda, em Assen, com 8 vitórias 41 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias no GP do Rio de Janeiro em Jacarepaguá: 6 42 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 vitórias na MotoGP / 500cc (2000 - 2003) / 1 vitória na 250cc (1999) / 1 vitória na 125cc (1997) / Valentino só não ganhou no Rio de Janeiro em 2004, devido a um acidente na oitava volta

