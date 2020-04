O tricampeão da MotoGP, Jorge Lorenzo, surpreendeu no final do ano passado ao anunciar sua aposentadoria, após uma temporada muito difícil com a Honda. Pouco depois, ele confirmou que havia assinado com a Yamaha para ser o piloto de testes.

Lorenzo, que conquistou seus três mundiais com a Yamaha, participou de testes com a M1 de 2019 e confirmou que participará do GP da Catalunha em junho, caso a prova aconteça.

Vários pilotos questionaram a decisão de Lorenzo correr em participação especial com a Yamaha, enquanto alguns, incluindo Pol Espargaró da KTM e seu ex-companheiro na Honda, Marc Márquez, acreditam que sua aposentadoria foi simplesmente um modo encontrado para se livrar da Honda.

Comentando sobre isso em uma entrevista com a Rádio Catalunha, durante o isolamento em Dubai devido à pandemia do coronavírus, Lorenzo disse: "Eu sempre falei que minha primeira intenção por trás da aposentadoria é que ela fosse final. Mas nunca disse que jamais 'beberia dessa água novamente'", disse.

"Eu estava convencido, já que tive uma carreira longa e bem sucedida, mas eu também me machuquei demais. Economicamente, eu também tive a capacidade de guardar dinheiro, e posso viver minha vida fazendo outras coisas".

"Eu estou em um momento de curtir a vida e fazer outras coisas, mas também tenho sorte de andar com uma moto da MotoGP por 16 ou 18 dias por ano como piloto de testes, e levar apenas o lado bom da profissão, me guardando do ruim. Acho que tenho o trabalho perfeito nesse momento".

Ele acrescentou: "Há muitas opções e você tem que respeitar o que todos pensam. Nesse caso, Pol acredita nisso e disse isso com todo o respeito, entendo isso. Pessoalmente, acho que se eu quisesse competir de novo, teria várias ofertas. Mas, no momento, não é o caso, e estou bem assim".

Até o momento, Lorenzo andou com a Yamaha por dois dias, durante o shakedown e a pré-temporada, ambos em Sepang - apesar de ter andado apenas com a M1 de 2019.

GALERIA: Relembre as vitórias de Jorge Lorenzo na MotoGP

Galeria Lista 1- GP de Portugal 2008, Yamaha 1 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 2- GP do Japão 2009, Yamaha 2 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 3- GP da França 2009, Yamaha 3 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 4- GP de Indianápolis 2009, Yamaha 4 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 5- GP de Portugal 2009, Yamaha 5 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 6- GP da Espanha 2010, Yamaha 6 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 7- GP da França 2010, Yamaha 7 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 8- GP da Grã Bretanha 2010, Yamaha 8 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 9- GP da Holanda 2010, Yamaha 9 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 10- GP da Catalunha 2010, Yamaha 10 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 11- GP dos Estados Unidos 2010, Yamaha 11 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 12- GP da República Tcheca 2010, Yamaha 12 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 13- GP de Portugal 2010, Yamaha 13 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 14- GP de Valencia 2010, Yamaha (campeão mundial) 14 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 15- GP da Espanha 2011, Yamaha 15 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 16- GP da Itália 2011, Yamaha 16 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 17- GP de San Marino 2011, Yamaha 17 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18- GP do Catar 2012, Yamaha 18 / 47 Foto de: Yamaha Motor Racing 19- GP da França 2012, Yamaha 19 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 20- GP da Catalunha 2012, Yamaha 20 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 21- GP da Grã Bretanha 2012, Yamaha 21 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 22- GP da Itália 2012, Yamaha 22 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 23- GP de San Marino 2012, Yamaha (Conquistou o Bi com o 2º na Austrália) 23 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 24- GP do Catar 2013, Yamaha 24 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 25- GP da Itália 2013, Yamaha 25 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 26- GP do Catar 2013, Yamaha 26 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 27- GP da Grã Bretanha 2013, Yamaha 27 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 28- GP de San Marino 2013, Yamaha 28 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 29- GP da Austrália 2013, Yamaha 29 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 30- GP do Japão 2013, Yamaha 30 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 31- GP de Valencia 2013, Yamaha 31 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 32- GP de Aragón 2014, Yamaha 32 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 33- GP do Japão 2014, Yamaha 33 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 34- GP da Espanha 2015, Yamaha 34 / 47 Foto de: Bridgestone Corporation 35- GP da França 2015, Yamaha 35 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 36- GP da Itália 2015, Yamaha 36 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 37- GP da Catalunha 2015, Yamaha 37 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 38- GP da República Tcheca 2015, Yamaha 38 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 39- GP de Aragón 2015, Yamaha 39 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 40- GP de Valência 2015, Yamaha (tricampeão mundial) 40 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 41- GP do Catar 2016, Yamaha 41 / 47 Foto de: Michelin Sport 42- GP da França 2016, Yamaha 42 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 43- GP da Itália 2016, Yamaha 43 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 44- GP de Valencia 2016, Yamaha 44 / 47 Foto de: Yamaha MotoGP 45- GP da Itália 2018, Ducati 45 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 46- GP da Catalunha 2018, Ducati 46 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 47- GP da Áustria 2018, Ducati 47 / 47 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

VÍDEO: Top 5 corridas mais geniais de pilotos na F1, por Felipe Motta

PODCAST: Quem são os maiores comunicadores do automobilismo na TV brasileira?