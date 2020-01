Ducati revela pintura de modelo para a temporada 2020 da MotoGP

A Ducati é a primeira equipe da MotoGP a revelar as cores que sua equipe de fábrica irá utilizar nesta temporada, em seu evento oficial de lançamento na cidade italiana de Bolonha, na Itália, nesta quinta-feira.

A fabricante italiana entra em 2020 com uma formação inalterada, com Andrea Dovizioso, atual vice-campeão, e Danilo Petrucci. Ambos os pilotos são do mesmo país que a tradicional escuderia vermelha.

Boatos no final do ano passado sugeriram que a Ducati estava procurando substituir Petrucci por Jack Miller, da Pramac, embora o Motorsport.com tenha apurado que a cláusula de rescisão do contrato de Petrucci seria muito cara.

A Ducati terminou no terceiro lugar da classificação de construtores no ano passado, com a Yamaha a superando por somente três pontos, apesar de vencer uma corrida a menos na temporada 2019.

Apresentando o GP20 com vermelho escuro, praticamente inalterado (veja abaixo), em comparação ao GP19, a característica mais notável é o retorno da marca Mission Winnow da principal patrocinadora, Philip Morris, removida das motos no final do campeonato passado.

Comentando sobre o lançamento, o gerente geral da Ducati, Gigi Dall'Igna disse: "Do ponto de vista de pilotos, não mudamos nada e, honestamente, estou muito feliz com isso. Fizemos a primeira parte da temporada muito boa e temos a possibilidade de melhorar as conquistas".

“Portanto, a meta será exatamente a mesma dos últimos dois anos; lutar pelo campeonato mundial e, se possível, alcançar o resultado para vencer. Não é fácil, como de costume, temos muitos pilotos que podem lutar por resultados".

"Certamente o nosso concorrente mais importante será [Marc] Márquez e a Honda, mas na última parte da temporada, vimos pilotos melhorarem bastante. Então, espero que a luta pelo campeonato de 2020 seja realmente difícil, mais difícil do que em 2019", completou.

Os testes da MotoGP começam em Sepang, na Malásia, de 7 a 9 de fevereiro, e outra série de três dias no Catar, de 22 a 24 de fevereiro. Na tabela abaixo, o Motorsport.com te mostra o calendário completo do próximo campeonato: