O GP de Portugal de 2006 teve o final mais apertado da era da MotoGP, quando o piloto da Gresini Honda, Toni Elias levou a melhor sobre Valentino Rossi por apenas 0s002.

Os cinco pontos que Rossi perdeu se mostraram cruciais duas semanas depois em Valência, onde o italiano caiu e, posteriormente, perdeu o título para Nicky Hayden por cinco pontos.

Se tivesse triunfado em Estoril, Rossi conquistaria o sexto título consecutivo, tendo vencido cinco vezes naquele ano, contra uma de Hayden.

Elias, atualmente representando a Suzuki, acredita que Rossi ainda não superou a derrota 14 anos depois.

"Quando me reuni com Valentino e o vejo em Austin todos os anos, pude ver que ele ainda tem isso em seu coração, ele não me perdoou", disse Elias recentemente ao DAZN da Espanha.

"Acabou, é hora de ser amigo, mas não é possível, ele é tão competitivo que está preso a isso, nunca me perdoará.”

"Para mim é o contrário, o venci um dia, mas o considerei o melhor piloto de todos os tempos até recentemente, porque agora o melhor é Marc Márquez."

Podium: Race winnner Toni Elias, Fortuna Honda, second place Valentino Rossi, Yamaha, third place Kenny Roberts, Jr., Team Roberts Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A corrida do Estoril acabou sendo a única vitória de Elias na MotoGP, já que a Gresini sofreu quando o campeonato mudou para motos de 800cc em 2007.

Ele conquistou mais quatro pódios - dois na Gresini e dois na Pramac Ducati - antes de passar para a Moto2 e vencer o título de 2010, seguido por uma temporada decepcionante na classe superior com a LCR Honda em 2011.

Relembrando as circunstâncias de sua vitória, Elias disse: "A Michelin nos trouxe um pneu novo para essa corrida no sábado. Consegui melhorar meu ritmo em sete décimos e lutar pela vitória.”

"Agradeci a ajuda da Michelin, embora fiquei tenha ficado muito zangado ao descobrir que este pneu, com uma carcaça mais macia, foi o usado pelos principais pilotos durante toda a temporada e que eles só nos deram na penúltima corrida do ano.”

A vitória de Elias em Estoril também foi a última vez que uma equipe satélite venceu uma corrida na categoria rainha até o triunfo de Jack Miller no TT da Holanda, quase 10 anos depois.

"Um piloto de satélite nunca vai ganhar um campeonato mundial, é política", disse Elias. "Não é possível, não serve para os patrocinadores da fábrica. Mesmo que uma fábrica assine um contrato com você e forneça o mesmo material, isso nunca acontecerá.”

"Um dia Cal Crutchlow vai se aposentar e ele poderá falar como eu agora, e poderá explicar que nunca terá uma moto como a de fábrica."

GALERIA: A trajetória de Valentino Rossi no Mundial de Motovelocidade

Galeria Lista 1996 (125cc) - 9º no mundial (1 vitória), 111 pontos 1 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997 (125cc) - Campeão (11 vitórias), 321 pontos 2 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998 (250cc) - Vice-campeão (5 vitórias), 201 pontos 3 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1998, GP de Imola (250cc) 4 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999 (250cc) - Campeão (9 vitórias), 309 pontos 5 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999, GP da Itália (250cc) 6 / 42 Foto de: Aprilia Racing 1999, GP de Imola (250cc) 7 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000 - Vice-campeão (2 vitórias), 209 pontos 8 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001 - Campeão (11 vitórias), 325 pontos 9 / 42 Foto de: Marlboro Yamaha Team 2001, GP da Itália 10 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002 - Campeão (11 vitórias), 355 pontos 11 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003 - Campeão (9 vitórias), 357 pontos 12 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003, GP de Valência 13 / 42 Foto de: Richard Sloop 2004 - Campeão (9 vitórias), 304 pontos 14 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005 - Campeão (11 vitórias), 367 pontos 15 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP dos EUA 16 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2005, GP de Valência 17 / 42 Foto de: Gauloises Fortuna Racing 2006 - Vice-campeão (5 vitórias), 247 pontos 18 / 42 Foto de: Camel Media Service 2007 - 3º no mundial (4 vitórias), 241 pontos 19 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Holanda 20 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2007, GP da Austrália 21 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008 - Campeão (9 vitórias), 373 pontos 22 / 42 Foto de: Bob Heathcote 2008, GP da Catalunha 23 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2009 - Campeão (6 vitórias), 306 pontos 24 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2009, GP de Portugal 25 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010 - 3º no mundial (2 vitórias), 233 pontos 26 / 42 Foto de: Bridgestone Corporation 2010, GP dos EUA e de Indianápolis 27 / 42 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011 - 7º no mundial (0 vitórias), 139 pontos 28 / 42 Foto de: Ducati Corse 2012 - 6º no mundial (0 vitórias), 163 pontos 29 / 42 Foto de: Ducati Corse 2013 - 4º no mundial (1 vitória), 237 pontos 30 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2014 - Vice-campeão (2 vitórias), 295 pontos 31 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2015 - Vice-campeão (4 vitórias), 325 pontos 32 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2016 - Vice-campeão (2 vitórias), 249 pontos 33 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP 2017 - 5º no mundial (1 vitória), 208 pontos 34 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - 3º no mundial (0 vitórias), 198 pontos 35 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - 7º no mundial 36 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Corridas disputadas: 341 (apenas na MotoGP) / 402 (total) 37 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias na MotoGP: 89 38 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pódios na MotoGP: 198 39 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pontos conquistados: 5.297 40 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Etapa com maior número de vitórias: GP da Holanda, em Assen, com 8 vitórias 41 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Vitórias no GP do Rio de Janeiro em Jacarepaguá: 6 42 / 42 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4 vitórias na MotoGP / 500cc (2000 - 2003) / 1 vitória na 250cc (1999) / 1 vitória na 125cc (1997) / Valentino só não ganhou no Rio de Janeiro em 2004, devido a um acidente na oitava volta

VÍDEO: Top 5 corridas mais geniais de pilotos na F1, por Felipe Motta