MotoGP: Rins renova com Suzuki por mais duas temporadas

A MotoGP permanece na espera de poder fazer sua etapa de estreia diante da pandemia de coronavírus que assola o planeta, mas os bastidores continuam movimentados. Neste domingo (19) foi divulgado que Alex Rins renovou contrato com a Suzuki por mais duas temporadas.

O espanhol fez sua estreia na MotoGP com os japoneses em 2017, depois de deixar a Moto2, e permaneceu a bordo da GSX-RR desde então. No ano passado ele terminou na quarta posição do campeonato.

A Suzuki não escondeu seu desejo de manter Rins e Joan Mir pelos próximos dois anos, com o chefe da equipe Davide Brivio dizendo recentemente ao Motorsport.com que tudo estava "acordado" para que ambos ficassem no time.

Falando em uma Live no Instagram, Rins confirmou seu novo acordo junto com Brivio.

Brivio comentou: “Estamos muito felizes em confirmar Alex Rins como piloto de fábrica do Team Suzuki MotoGP por mais duas temporadas: 2021 e 2022. Com este acordo, levamos nosso relacionamento a seis anos e acreditamos que essa estabilidade será positiva para todos nós.”

"Devo dizer que este acordo estava apenas aguardando um 'selo', porque Suzuki e Alex tinham vontade de continuar juntos e um acordo básico para a continuação já havia sido alcançado meses atrás. Então, agora que tudo está feito, podemos finalmente orgulhosamente anunciá-lo.”

O próprio Rins acrescentou: “Meu desejo era continuar com a Suzuki e, finalmente, foi o que eu fiz.”

"Acredito que o projeto tem potencial para ser vencedor, tenho o desejo de vencer e, portanto, combinamos perfeitamente. É o lugar perfeito para mim, e estamos trabalhando duro juntos para obter grandes resultados.”

"Sempre acreditei na equipe e, por esse motivo, foi fácil chegar ao acordo desde o início. Depois, demoramos um tempo para finalizar os detalhes e acompanhar todos os processos internos".

A renovação do contrato de Mir ainda não foi anunciada.

A Suzuki é o terceiro fabricante da MotoGP a começar a firmar seus planos para 2021, depois que a Yamaha confirmou Maverick Viñales e Fabio Quartararo para sua equipe oficial em 2021.

A Honda roubou as manchetes em fevereiro, quando anunciou que havia garantido Marc Márquez por mais quatro anos em um acordo que, segundo rumores, vale 100 milhões de euros.

Sabe-se que a Ducati estava interessada em Viñales e Quartararo, além de Mir, mas agora enfrenta a escassez de opções no mercado.

