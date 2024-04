Andrea Dovizioso passou por uma cirurgia de fratura na clavícula direita após acidente de motocross e quis lembrar seu ex-companheiro de MotoGP, Danilo Petrucci, na mesma situação.

Ambos compartilham o mesmo sofrimento neste momento. E os dois pilotos italianos estão internados após sofrerem quedas nos últimos dias, enquanto treinavam praticando motocross. Dovizioso sofreu um acidente na pista de Terranuova Bracciolini, em Itália, com uma lesão na cabeça e uma fratura na clavícula direita.

Depois do ocorrido, a tomografia computadorizada realizada no hospital Careggi, em Florença, para onde foi imediatamente transferido, deu negativa, para alívio dele e de pessoas próximas. No entanto, o ex-piloto de MotoGP foi submetido a uma cirurgia para reparar a lesão no ombro. Para isso, ele foi transferido na quinta-feira para o Novo Hospital Civil de Sassuolo, que já conseguiu atualizar o seu estado nesta sexta-feira com uma publicação nas suas redes sociais.

Nele, o piloto denominado como a ‘Lenda da MotoGP’ aparece sentado na cama do hospital com um suporte no ombro direito, onde foi inserida uma placa e um ligamento foi reconstruído. O pós-operatório será bastante longo, conforme revela Dovi, que porém sorri na foto publicada.

“Transferiram-me para o Novo Hospital Civil de Sassuolo”, começou. "Ontem, o professor Giuseppe Porcellini e sua equipe consertaram a fratura da clavícula direita com a inserção de uma placa e reconstruíram o ligamento. Foi uma operação longa, mas bem-sucedida."

“Agora, Fabrizio Borra [fisioterapeuta] e o Centro de Fisiologia me aguardam para reabilitação. O caminho a seguir será difícil, mas, mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas que estão me apoiando. É pura energia. Vou atualizá-los nos próximos dias... Por enquanto, mais uma vez, obrigado!”.

Mais tarde, o Dovi também deixou um recado para o ex-companheiro de equipe da categoria rainha do motociclismo, Danilo Petrucci. O piloto da Barni Racing Team no Mundial de Superbikes sofreu outro acidente de motocross durante um treino em Cingoli, também em Itália, que resultou numa fratura da clavícula, do maxilar e na perda de alguns dentes, aos quais foi submetido a uma cirurgia. Assim, Dovizioso quis enviar uma mensagem de apoio ao seu compatriota, com quem partilha este momento complicado: “Ou você faz as coisas bem ou não, certo Petrucci? ”, escreveu em tom de brincadeira.

