O chefe de equipe de longa data da Yamaha na MotoGP, Lin Jarvis, deixará seu cargo no final da temporada, revelou em uma conversa com o Motorsport.com. Jarvis tem 66 anos e está no comando da divisão de corridas da marca japonesa há 26 anos.

Como chefe de equipe da Yamaha, o britânico desempenhou um papel muito importante na ressurreição da empresa em meados dos anos 2000. Junto com Davide Brivio, ele conseguiu convencer Valentino Rossi a se juntar ao projeto em 2004, quando o italiano já era tricampeão com a Honda.

Com Rossi, a Yamaha conquistou o título em 2004, 2005, 2008 e 2009, antes de entrar na era de Jorge Lorenzo, que foi coroado campeão em 2010, 2012 e 2015. Após um período de domínio de Marc Márquez e da Honda - seis títulos de sete possíveis entre 2013 e 2019 - Fabio Quartararo recuperou a coroa em 2021.

Houve um total de oito títulos mundiais conquistados pela Yamaha sob o comando de Jarvis. Uma das últimas contribuições do britânico foi selar a renovação de Quartararo, anunciada na semana passada, para um novo contrato de dois anos.

O próximo passo em sua agenda é fechar um acordo com uma das equipes independentes, para recuperar a estrutura de satélite da qual a Yamaha abriu mão depois de não renovar seu acordo com a RNF para 2023.

"Esta será minha última temporada na Yamaha, vou sair no final do ano", disse Jarvis ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva na quinta-feira no GP das Américas.

"Vou decidir mais tarde o que vou fazer, a que vou dedicar meu tempo. Comecei a equipe de fábrica em 1999. Foi um período excepcionalmente longo. Agora tenho 66 anos e estou começando a ficar um pouco cansado de viajar. Faço isso há 26 anos, e é extraordinário que a mesma pessoa lidere um projeto, em uma fábrica, por um período tão longo. Chegou a hora de fazer algo novo."

"É o momento ideal para fazer essa transição. Temos que ser capazes de encerrar meu capítulo e começar o novo, em harmonia. Essa é a melhor solução para ambas as partes. Já identificamos o candidato que provavelmente se tornará meu sucessor, embora isso ainda não tenha sido oficializado. Mas será um homem do grupo Yamaha, que assumirá meu cargo em janeiro do próximo ano."

Apesar de não querer revelar o nome do seu substituto, o Motorsport.com entende que o candidato ideal aos olhos do comitê executivo da marca é Paolo Pavessio, atualmente diretor do departamento de marketing e corridas da Yamaha Europa.

O italiano está intimamente ligado às corridas e participa regularmente dos eventos do WorldSBK e de motocross da Yamaha.

