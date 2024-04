Após uma pausa de duas semanas, forçada após o cancelamento do GP da Argentina, a MotoGP volta a acelerar neste fim de semana no Circuito das Américas, em Austin, para mais uma edição do GP das Américas.

E a passagem pelos EUA promete muita ação e emoção, dentro e fora das pistas. Já na quinta-feira, no dia de mídia da categoria, teremos o novo capítulo do embate entre Marc Márquez e Francesco Bagnaia na coletiva de imprensa, após o espanhol 'soltar farpas' contra o atual campeão por conta do incidente entre eles em Portugal.

Na pista, a expectativa fica por conta do terceiro round da briga pelo título. Jorge Martín saiu de Portugal na liderança do campeonato com 60 pontos, 18 à frente de Brad Binder com a KTM. Em um bom começo de temporada, Enea Bastianini é o terceiro, com 39. Já Bagnaia caiu para quarto, com 37, após o acidente com Márquez em Portugal. Pedro Acosta é o quinto com 28, à frente do hexacampeão, com 27.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP em Portugal:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 12h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 17h ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 12h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 12h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 17h ESPN e Star+ Corrida Domingo 16h ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 16h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 11h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 15h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 14h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 15h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 10h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 14h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 13h ESPN e Star+

