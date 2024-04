Maverick Viñales, da Aprilia, liderou a primeira sessão de treinos livres de 45 minutos para o GP das Américas de MotoGP, à frente de Jorge Martin, da Pramac.

A MotoGP regressa depois de uma pausa de três semanas desde o GP de Portugal, no final de março, após a etapa argentina ter sido cancelada.

Apropriadamente, o Circuito das Américas (COTA) é também a primeira etapa a ser realizada desde que foi anunciado que o gigante dos meios de comunicação norte-americano Liberty adquiriu a Dorna Sports em um negócio no valor de 4,2 bilhões de euros.

O COTA foi parcialmente recapeado desde a última visita da MotoGP ao Texas, embora os tempos por volta tenham ficado mais de dois segundos acima do recorde histórico de 2min01s892 estabelecido por Francesco Bagnaia em 2021.

Viñales estabeleceu o ritmo inicial da sessão em 2min07s601, antes de reduzir para 2min03s294 nos momentos finais com pneus médios novos da Michelin.

Isto seria suficiente para mantê-lo à frente. Jorge Martin, da Pramac, foi o segundo colocado, a 0s149. Pedro Acosta veio logo a seguir, com Enea Bastianini e Marco Bezzecchi fechando o top 5.

‘Rei’ da pista, Marc Márquez foi o oitavo colocado, pouco mais de sete décimos mais lento que o líder. O atual bicampeão, Francesco Bagnaia foi apenas o 11º.

Resultados

Quartararo ACERTOU ao ficar na YAMAHA ou APRILIA valia aposta? Ducati PERDERÁ EQUIPE? Fausto comenta

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Quartararo acertou ao ficar na Yamaha ou Aprilia valia aposta? PÓDIO CAST #5

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!