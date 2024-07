A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana, e o Sachsenring recebe a principal categoria do motociclismo mundial para mais uma edição do GP da Alemanha, nona etapa da temporada 2024, e a última antes da pausa de verão.

E se o GP da Holanda não entregou muito na pista, seus resultados colocaram mais fogo no campeonato. Jorge Martín segue liderando, agora com 200 pontos, mas apenas 10 à frente de Francesco Bagnaia. Com uma etapa ruim em Assen, Marc Márquez, o rei do Sachsenring, perdeu terreno para os rivais, ficando com 142 pontos contra 136 de Enea Bastianini, enquanto Maverick Viñales fecha o top 5 com 118.

Na Moto2, Jorge García lidera com 138 pontos, contra 124 de Ai Ogura e 115 de Joe Roberts, que ficou de fora da prova de Assen. Alonso López (87) e Fermín Aldeguer (83) completam o top 5, enquanto o brasileiro Diogo Moreira é o 21º com sete pontos.

Já na Moto3 o colombiano David Alonso segue reinando. Ele tem 154 pontos contra 115 de Collin Veijer e 111 de Daniel Holgado. Ivan Ortolá é o quarto com 105, bem à frente do quinto colocado, David Muñoz, com 76.

Para fechar, a MotoE realiza a sexta de oito etapas da temporada 2024. Em uma briga apertada, Mattia Casadei lidera com 140 pontos contra 137 de Kevin Zannoni, 133 de Oscar Gutiérrez e 129 de Hector Garzó. Alessandro Zaccone fecha o top 5 com 119, enquanto Eric Granado é apenas o oitavo com 74.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Alemanha:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 07h25 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 12h05 ESPN e Star+ Corrida 1 Sábado 07h15 ESPN e Star+ Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Star+

