MotoGP: Álex Rins seguirá com Yamaha até final da temporada 2026

Álex Rins permanecerá na Yamaha até o final do atual ciclo de regras da MotoGP, depois de concordar com os termos para as próximas duas temporadas, apurou o Motorsport.com.

Rins continuará a ser parceiro de Fabio Quartararo na Yamaha até 2026, tendo concluído as negociações com a marca sediada em Iwata pouco antes do GP da Holanda, no último domingo.

É necessária apenas uma assinatura para que o negócio seja oficialmente fechado e anunciado ao público.

“Para nós era importante dar continuidade ao Alex, e ele queria continuar conosco, por isso chegamos a um acordo total para ele continuar na equipe”, disse uma fonte da Yamaha ao Motorsport.com.

“Só precisamos da assinatura para podermos anunciar, que será nos próximos dias”.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Álex juntou-se à Yamaha no início da temporada atual para substituir o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli e desde então tem feito um bom trabalho na M1.

Vencedor de corridas com Suzuki e Honda, o espanhol somou até agora quatro pontos nos oito GPs até ao momento, com os seus melhores resultados a serem dois 13ºs lugares em Portimão e Jerez de la Frontera.

Ironicamente, Rins fechou um novo contrato com a Yamaha na véspera da corrida de Assen, onde sofreu uma grande queda na curva 1 que lhe deixou duas pequenas fraturas na mão direita e uma na perna.

Ele será substituído no GP da Alemanha deste fim de semana por Remy Gardner, mas espera aproveitar as férias de verão que se seguem ao evento de Sachsenring para se recuperar totalmente a tempo para o GP da Grã-Bretanha, no início de agosto.

O acordo com Rins marca a peça final do quebra-cabeça da Yamaha, que já assinou um novo contrato plurianual com o campeão Quartararo e expandiu sua presença no grid do próximo ano ao recrutar a Pramac como equipe satélite.

Aleix Espargaró vai à Honda para ser piloto de testes a partir de 2025

O piloto espanhol, que deixará a titularidade da Aprilia no fim da temporada 2024, assinou com a marca japonesa para atuar como piloto de testes a partir do próximo campeonato, em meio ao processo de 'reconstrução' da fabricante nipônica.

A Honda, aliás, manterá o italiano Luca Marini e deve confirmar o espanhol Joan Mir como titulares no ano que vem, quando a estrutura terá a chegada de Aleix Espargaró. Na Aprilia, os competidores serão Jorge Martín, também da Espanha, e Marco Bezzecchi, da Itália.

Bagnaia DOMINA Martín em Assen e MotoGP pega fogo! POLÊMICA com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

PÓDIO CAST #17 - Bagnaia domina Martín em Assen e MotoGP pega fogo! Polêmica com Márquez... TOPRAK na Yamaha-Pramac?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Veja acima: GUSTAVO PIRES e os SEGREDOS de SP para receber F1, F-E e WEC; Indy e NASCAR vêm aí?