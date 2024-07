O GP do Cazaquistão de MotoGP não será realizado novamente na temporada 2024 e uma segunda etapa será realizada no Catar, segundo apurado pelo Motorsport.com.



A corrida no circuito de Sokol esteve em xeque desde o momento em que entrou no calendário. Inicialmente, o evento estava programado para estrear no ano passado, mas seu cancelamento foi anunciado pouco depois do início do campeonato, pois as obras na pista, nos arredores da cidade de Almaty, estavam atrasadas.

A prova de 2024 estava programada originalmente para 14 a 16 de junho, mas teve de ser adiada devido às inundações extremas na região. Posteriormente, foi decidido que o evento seria colocado na lacuna deixada pelo GP da Índia, entre 20 e 22 de setembro, com a corrida no Circuito Internacional de Buddh cancelada.

No entanto, o Motorsport.com pode revelar que o Cazaquistão novamente não fará sua estreia na MotoGP, agora por conta da falta de garantias oferecidas pelos organizadores locais. Isso ocorre apesar dos esforços da Dorna nos últimos meses, nos quais ela enviou regularmente contingentes para acelerar todo o trabalho que ainda estava pendente.

Nesse sentido, o fato de o circuito estar localizado em uma área muito remota, sem muita infraestrutura, não ajuda.

Essa será a terceira corrida de 2024 a ser cancelada, depois da Índia e da Argentina, embora o número total de rodadas permaneça em 20. A Dorna optou por uma segunda visita ao Catar, etapa que abriu o calendário deste ano.

Esta será a segunda vez na história da MotoGP que o Catar estará presente duas vezes no mesmo calendário. Em 2021, devido à pandemia de Covid-19, a MotoGP abriu a temporada com eventos consecutivos em Losail - o GP do Catar e o GP de Doha.

Vários circuitos sediaram corridas duas vezes em 2020 e 2021 devido à pandemia de COVID.

Essa segunda corrida de 2024 no circuito de Losail será a primeira de uma movimentada pernada asiática, que começará em Doha em 22 de setembro, antes de seguir para Indonésia (29 de setembro) e, na semana seguinte, para o Japão (6 de outubro), e que será encerrada com outra rodada tripla, na Austrália (20 de outubro), Tailândia (27 de outubro) e Malásia (3 de novembro).

A temporada será encerrada duas semanas depois, em Valência, no fim de semana de 15 a 17 de novembro.

