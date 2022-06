Carregar reprodutor de áudio

A KTM anunciou que Jack Miller se juntará à marca austríaca para a temporada de 2023 da MotoGP, substituindo Miguel Oliveira.

Oliveira confirmou no mês passado que lhe foi oferecido um retorno à equipe Tech3 para 2023 se ele quisesse permanecer na KTM, já que a marca procurava renovar sua formação.

O vencedor de quatro corridas da MotoGP recusou esta opção, com Oliveira ligado a uma mudança para a Ducati, com a Gresini em 2023.

Miller era especulado na equipe de fábrica da KTM desde o GP da França, com Alex Rins também confirmando as discussões com a marca após a decisão chocante da Suzuki de deixar a MotoGP no final do ano.

Nas últimas semanas, os vínculos de Miller com a KTM ficaram mais fortes, com a marca anunciando sua contratação para 2023 na manhã desta quinta-feira.

Miller recebeu uma vaga na KTM em 2019 para substituir Johann Zarco em 2020, quando o futuro de Miller na Ducati parecia incerto na Pramac, quando o fabricante italiano tentou ‘cortejar’ Jorge Lorenzo de volta.

Vencedor de três corridas da MotoGP, ele fará parceria com Brad Binder a partir de 2023, que tem contrato até o final de 2024.

Espera-se que a KTM revise ainda mais sua formação em 2023, com rumores de que Pol Espargaró retornará à Tech3.

Na semana passada, antes do GP da Itália, a Yamaha confirmou que renovou com Fabio Quartararo para um novo contrato de dois anos.

O atual campeão mundial é o mais recente nome de alto nível a garantir seu futuro em 2023, após o anúncio da Aprilia de que manterá Aleix Espargaró e Maverick Viñales até o final de 2024.

A Aprilia unirá forças com a RNF Racing em 2023 para colocar no grid motos satélites pela primeira vez, deixando a Yamaha apenas com a equipe de fábrica no próximo ano.

Veja o RISCO que a Ferrari corre contra a RED BULL em 2022 e saiba por que a RBR está OTIMISTA na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: