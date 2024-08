A MotoGP volta a acelerar neste fim de semana! Casa da KTM, o Red Bull Ring recebe mais uma edição do GP da Áustria, abrindo oficialmente a segunda metade da temporada 2024, com a 11ª de 20 etapas previstas para o campeonato.

Na MotoGP, a briga pelo título está pegando fogo. Jorge Martín retomou a liderança após a etapa de Silverstone, tendo 241 pontos contra 238 de Francesco Bagnaia. Enea Bastianini subiu para terceiro com 192, enquanto Marc Márquez tem 179. Mais distante, Maverick Viñales fecha o top 5 com 130.

Na Moto2, Sergio García está na ponta com 160, 18 à frente de Ai Ogura. Joe Roberts é o terceiro, com 123, enquanto Fermín Aldeguer vem em quarto com 112 e Alonso López é o quinto com 100. Já Diogo Moreira é o 18º, com 20.

Já na Moto3, o colombiano David Alonso vem dominando, com 199 pontos contra 146 de Iván Ortolá. Daniel Holgado é o terceiro com 133, contra 131 de Colin Veijer.

Para fechar, a MotoE realiza a penúltima etapa da temporada 2024. Com 100 pontos ainda em jogo, vários pilotos seguem matematicamente vivos, mas a briga pelo título está focada nos cinco primeiros colocados. Hector Garzó lidera com 179, contra 154 de Mattia Casadei, 150 de Oscar Gutiérrez, 147 de Kevin Zannoni e 130 de Alessandro Zaccone. Já Eric Granado é o 13º com 74.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Áustria:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h10 ESPN e Star+ Classificação Sábado 05h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 10h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 09h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 08h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 07h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sábado 03h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 06h00 ESPN e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 03h30 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 07h25 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 12h05 ESPN e Star+ Corrida 1 Sábado 07h15 ESPN e Star+ Corrida 2 Sábado 11h10 ESPN e Star+

MARTÍN retoma LIDERANÇA da MOTOGP! Final do BRASILEIRO DE MOTOCROSS e Yamaha na F-E com DI GRASSI

