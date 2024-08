MotoGP - CEO da Aprilia admite: "Estamos fazendo algo errado"

Massimo Rivola, CEO da Aprilia, admitiu que a fabricante está "fazendo algo errado" na MotoGP, uma vez que a equipe perdeu a liderança para a Ducati nas últimas corridas.

A Aprilia conseguiu desafiar a marca dominante da MotoGP regularmente, mas só passou a marcar pontos entre os cinco primeiros em um período de quatro meses. O GP da Grã-Bretanha do último fim de semana capturou perfeitamente a queda notável no ritmo da italiana.

Em Silverstone, Aleix Espargaró perdeu a pole position e terminou em sexto, enquanto seu companheiro de equipe Maverick Viñales teve uma corrida ainda mais difícil e cruzou a linha de chegada em 13°.

Isso fez com que Viñales disparasse críticas contra a Aprilia, dizendo que o time deu um passo atrás, enquanto a Ducati conseguiu se ajustar para seguir na liderança. A opinião do piloto concorda com a de Rivola, que também criticou a marca sediada em Noale.

"Se formos ver, em Silverstone fomos 40 segundos mais rápidos que no ano passado, o que é uma eternidade, mas tiramos 10 segundos do primeiro [lugar]", disse ao Sky Sport Itália.

"Então é verdade que estamos a 2,5s de Pecco [Bagnaia da Ducati], mas esta é uma pista onde a Aprilia sempre foi rápida. Só mostramos isso em termos de desempenho geral".

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Estamos fazendo algo errado. Ou melhor, a Ducati está fazendo algo particularmente bem, especialmente desde que voltamos a correr em pistas europeias. Sei que eles usaram um teste em Barcelona, ​​que é uma pista com pouca aderência, para dar um salto à frente. Eles se saíram bem".

Um dos maiores pontos fortes da Ducati em 2024 foi a capacidade de extrair o máximo desempenho dos novos pneus Michelin, enquanto conseguiu manter a degradação no mínimo na reta final da corrida.

Por outro lado, a Aprilia tem sofrido com o desgaste dos compostos na RS-GP. Na Grã-Bretanha, Espargaró teve que instalar um pneu duro na traseira de sua moto e Viñales reclamou que seu pneu "sumiu depois de apenas seis voltas".

Em resposta ao fato, Rivola disse que a equipe precisa focar suas análises nos pneus, para compreender o funcionamento dos compostos Michelin.

"Desde que voltamos para a Europa, uma Aprilia na primeira fila está sempre lá. Ela se defende muito bem no sprint, mas na corrida, do meio para frente, não somos competitivos o suficiente".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Há um problema de gerenciamento de desempenho relacionado ao desgaste dos pneus. Definitivamente precisamos nos concentrar nisso, talvez até no planejamento do fim de semana, mesmo correndo o risco de passar pelo Q1 às vezes".

O CEO ainda disse que os engenheiros precisam focar nos dados que conseguem coletar durante a sexta-feira, quando acontecem os treinos livres da categoria.

"Provavelmente precisamos de mais informações já na sexta-feira. Quando colocamos a moto na pista, ficamos imediatamente rápidos, mas tendemos a estagnar principalmente no problema do pneu. Acho que há mais um tema de configuração, mecânica e eletrônica".

