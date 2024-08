MotoGP: Chefe da Ducati responde críticas sobre escolha de Márquez

O gerente geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, diz que está disposto a aceitar as críticas dirigidas à marca italiana por contratar o hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, em 2025.

A decisão de contratar o ex-Honda, Márquez, para fazer parceria com o protegido Francesco Bagnaia no ano que vem sempre foi "divisiva", nas palavras de Dall'Igna, mas o tópico foi reacendido novamente neste mês, quando Enea Bastianini conquistou a vitória no GP da Grã-Bretanha com a GP24 de fábrica.

Anteriormente, a reação foi às consequências da perda do vice-campeão do ano passado, Jorge Martin, e de sua equipe de longa data, a Pramac, para os rivais, mas agora muitos acreditam que Bastianini também foi prejudicado pela confusão no mercado de pilotos.

Dall'Igna reiterou que a Ducati enfrentou uma escolha difícil quando se tratou de escolher seu segundo assento de fábrica para 2025, mas ele pode receber críticas de qualquer um que pense que a marca não agiu em seu melhor interesse.

"Estou muito feliz por Enea. Infelizmente, tivemos que escolher um piloto entre três opções, mas todos eles teriam merecido correr pela equipe de fábrica", disse ele à Sky Sport Italy.

"Como eu sempre disse, foi uma escolha muito difícil do ponto de vista profissional e esportivo, mas também do ponto de vista humano".

"É claro que também estou aqui para receber críticas, e eu as aceito como deveria."

A Ducati temia que Márquez pudesse mudar para outro fabricante em 2025, depois que ele recusou a oferta de se juntar à Pramac com equipamento de fábrica. Foi isso que levou a Ducati a oferecer a ele um assento que parecia destinado a Martin e forçou o último a aceitar sua opção na Aprilia.

Bastianini também foi dispensado pela marca Borgo Panigale como resultado da contratação de Márquez e, desde então, fechou um acordo com a KTM para pilotar uma RC16 de fábrica na equipe Tech3.

O relacionamento do italiano com a Ducati não se rompeu da mesma forma que o de Martin, mas ele aproveitou a oportunidade após o triunfo em Silverstone para questionar a decisão de não mantê-lo no próximo ano.

"Não entendo a escolha da Ducati porque eles perderam dois pilotos como eu e Jorge, mas respeito essa decisão", disse.

"Sobre a KTM, acho que será uma boa moto para mim, mas nunca experimentei essa moto. Eu a vi muitas vezes na pista, mas se você não experimenta, não pode explicar melhor se ela tem pontos mais fortes em comparação com a Ducati ou não, mas vamos ver."

Com os pilotos da Ducati tendo vencido todos as corridas, com exceção de uma, na primeira metade da temporada, as chances estão a seu favor para continuar seu domínio no próximo ano. Isso apesar de a marca ter caído de oito motos no grid este ano para apenas seis em 2025, sendo que apenas três delas foram construídas com as especificações mais recentes.

Mas Dall'Igna não quis revelar nada quando perguntado sobre o quão competitiva a nova GP25 será em relação a seus adversários no próximo ano.

"Todo ano é um livro totalmente novo, então, no final do ano, fecharemos o de 2024 e abriremos o de 2025, que dependerá muito de como as várias equipes trabalharão durante o inverno [no hemisfério norte]", disse ele.

"Já temos ideias que estamos desenvolvendo, mas nunca se sabe o que os outros serão capazes de fazer, o que eles têm para disparar em seus canhões".

"O mais importante é 'sobreviver' ao ano atual e depois pensar no próximo. Estou feliz com o desempenho da moto, estamos em um bom nível há anos e espero continuar assim", conclui.

