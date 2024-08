Marc Márquez está liderando o número de quedas entre pilotos na temporada de 2024 da MotoGP. O hexacampeão da categoria voltou a sorrir graças à sua mudança da Honda para a Ducati. Embora ainda não tenha vencido, ele voltou ao pódio, desafiando os pilotos com a Desmosedici GP24, e chegou a brigar pelo título até as corridas mais recentes.

O número de quedas é uma estatística que costuma ser representativa quando se analisa o andamento da temporada de um piloto. O excesso de acidentes tende a indicar que algo não está bem, embora seja verdade que alguns pilotos, embora bem posicionados na classificação geral do campeonato, têm mais probabilidade de acabar na brita ou no asfalto do que outros.

Mas a verdade é que o #93 ainda é assombrado por seu problema endêmico de acidentes, mesmo que já tenha se livrado da complicada RC213V.

Depois de 10 GPs concluídos, um número que marca a metade da temporada, uma olhada na tabela de todas as quedas contadas em todas as largadas na pista mostra Márquez na primeira posição, uma tendência que se repetiu ao longo de sua carreira. Ele lidera o caminho com 15 acidentes, em ritmo para igualar ou superar sua contagem de 2023, quando estabeleceu um recorde com 29 quedas.

Piloto Quedas em 2024 (10 corridas de 20) Quedas em 2023 Quedas em 2022 Quedas em 2021 Marc Marquez 15 29 18 22 Pedro Acosta 12 Não participou Não participou Não participou Brad Binder 12 15 9 9 Joan Mir 10 24 11 8 Marco Bezzecchi 10 20 23 Não participou Johann Zarco 10 15 18 10 Alex Marquez 9 21 21 19 Jack Miller 9 21 14 12 Maverick Viñales 8 7 2 4 Alex Rins 8 8 7 12 Franco Morbidelli 8 7 10 2 Jorge Martin 7 16 15 14 Aleix Espargaró 7 23 14 18 Fabio Di Giannantonio 7 13 12 Não participou Augusto Fernández 6 23 Não participou Não participou Raul Fernandez 6 13 9 Não participou Pecco Bagnaia 5 7 14 7 Enea Bastianini 5 13 18 15 Fabio Quartararo 5 9 7 7 Takaaki Nakagami 5 12 12 12 Miguel Oliveira 4 15 9 12 Luca Marini 3 16 7 9 Dani Pedrosa 2 Nenhuma Nenhuma 1 Lorenzo Savadori 2 2 3 10 Pol Espargaró 1 16 21 20 Stefan Bradl 1 3 6 2

Isso dá ao espanhol uma pequena vantagem sobre Pedro Acosta. Acosta tem sofrido com sua adaptação em seu ano de estreia e caiu 12 vezes, o mesmo número que seu experiente companheiro de equipe na KTM, Brad Binder. Os dois estão no topo desse pódio infeliz, à frente de três pilotos que estão tendo uma temporada bastante complexa: Joan Mir, Marco Bezzecchi e Johann Zarco.

Em termos de dados, podemos ver que, entre os candidatos ao título, Martin é o que caiu mais vezes, com sete quedas, dois a mais do que os pilotos oficiais da Ducati, Pecco Bagnaia e Enea Bastianini. Deve-se observar também que há aqueles que já superaram seus números de anos anteriores, como Maverick Viñales e Franco Morbidelli, com oito quedas, ou os igualaram, como Alex Rins, com o mesmo número.

Em termos de marcas com mais quedas, a marca que domina, sem surpresa, é a Ducati. Com oito motos no grid, a equipe acumulou um total de 66 quedas. A mais próxima é a KTM, mas as outras têm menos da metade do número de quedas que os italianos. A Yamaha fecha a tabela com apenas duas motocicletas.

Marcas Quedas na primeira metade de 2024 Ducati 66 KTM 42 Honda 29 Aprilia 27 Yamaha 13

