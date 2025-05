MotoGP: Jerez permanecerá no calendário até pelo menos 2031

A MotoGP se comprometeu a correr em Jerez até pelo menos 2031, depois que a Dorna, detentora dos direitos comerciais da categoria, prorrogou o contrato com a pista. O local da Andaluzia, que sediou o GP da Espanha pela 38ª vez no último fim de semana, tornou-se uma das pistas mais icônicas do calendário.

Portanto, não é nenhuma surpresa que uma extensão de contrato tenha sido acordada. Isso ocorre após o anúncio, no início deste mês, de que outro local popular e bem-sucedido, Le Mans, também continuará a receber a MotoGP até 2031.

O circuito de Jerez, situado na região produtora de xerez da Espanha, foi inaugurado em 1985 e sediou o GP da Espanha pela primeira vez em 1987. Desde então, não houve mudança da data com a MotoGP - exceto em 2020, quando a pandemia da COVID-19 fez que a corrida fosse em julho.

Naquele ano, Jerez sediou uma segunda corrida no calendário reorganizado às pressas, com o GP da Andaluzia completando a rodada dupla do circuito. Ambas as corridas de Jerez de 2020 foram vencidas por Fabio Quartararo, que fez a pole para o GP da Espanha de 2025 no sábado (26).

Em outra diferença, a data da MotoGP de Jerez em 1988 foi chamada de GP de Portugal. O GP da Espanha foi realizado em Jarama uma semana antes.

Tendo escrito uma longa história para si mesmo, o fim de semana de Jerez já está estabelecido como um destaque da temporada tanto para os competidores quanto para os fãs. Ele é particularmente conhecido pela atmosfera única na encosta com vista para a Curva Angel Nieto e a Curva Peluqui.

A renovação do contrato segue uma extensão semelhante para outro local na Espanha, o Circuito Ricardo Torno, em Valência, que foi anunciada em março.

