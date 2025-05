Em meados de abril, a Yamaha testou o novo motor V4 pela primeira vez em uma pista de corrida europeia. Augusto Fernández completou algumas voltas com o novo desenvolvimento no Circuito Ricardo Tormo, em Valência. Em princípio, foi mais uma apresentação e não um teste de desempenho real da MotoGP.

"Foi interessante", diz piloto de testes da Yamaha. "Mas ainda estamos nos primeiros dias. Portanto, é muito cedo para fazer comparações. Foi apenas para colocar a moto em funcionamento, dar algumas voltas e ter uma primeira impressão. Também não fui até o limite porque não queria ser o primeiro da história a derrubar a Yamaha V4. Teria sido um momento histórico, mas não positivo. Felizmente, tudo correu bem."

A Yamaha tomou a decisão de desenvolver um motor V4 em 2023, uma tarefa extensa. O motor é apenas um aspecto do novo projeto: um novo chassi também deve ser fabricado, a eletrônica adaptada ao novo motor e a nova aerodinâmica projetada para o motor mais estreito.

"No momento, é apenas o motor, além de um protótipo de chassi - tudo construído apenas para colocar a unidade de potência em funcionamento", ressalta Fernández. "Como disse, ainda estamos nos primeiros dias e a moto ainda não é potente. Não ficará pronto da noite para o dia, leva tempo. Mas nós começamos, a Yamaha está investindo muito e quer mudar as coisas. Isso é positivo, mas temos que continuar trabalhando."

Primeiro wildcard com motor V4 ainda em aberto

No entanto, Fernández já pode dizer que a sensação do motor V4 é "muito diferente" da do motor em linha com virabrequim de plano cruzado. Ainda não é possível fazer declarações detalhadas, pois os dois dias de testes em Valência também foram ventosos e frios.

"Ainda é muito cedo para falar sobre a sensação de pilotagem ou vantagens específicas", enfatiza o piloto. "Não sabemos exatamente o que o motor nos trará. Sim, o som era realmente muito diferente, mas, como eu disse, ainda estamos muito longe de chegar ao limite." A Yamaha está ocupada com um programa gigantesco, já que a atual M1 com motor em linha ainda está sendo desenvolvida, enquanto o projeto V4 está sendo feito em paralelo. O plano é andar com o motor V4 em 2026 se a moto for mais rápida que a atual até lá.

Atualmente, a Yamaha testou uma nova especificação do motor em linha com os pilotos regulares no teste de segunda-feira em Jerez e ficaram satisfeitos. Esse motor poderá ser usado já na próxima corrida em Le Mans. Após o GP da França, Fabio Quartararo e Alex Rins passarão dois dias testando em Misano. No momento, não se sabe se eles usarão o motor V4 pela primeira vez.

Um wildcard foi registrado para Fernández para o fim de semana da corrida de Aragão no início de junho e ele confirmou que o motor V4 não será usado lá.

