Após mais uma etapa emocionante da temporada 2021, a MotoGP cruza o Oceano Atlântico em direção aos Estados Unidos para mais uma edição do GP das Américas em Austin, após o cancelamento da etapa em 2020 por conta da pandemia. E o fim de semana pode deixar Fabio Quartararo com a mão no título deste ano.

Com o vice-líder Francesco Bagnaia vencendo o GP de San Marino, mas tendo o líder Quartararo em segundo, a diferença entre os dois rivais está em 48 pontos, com 100 ainda em jogo das quatro etapas restantes (Américas, Emilia Romagna, Algarve e Valência).

Dependendo dos resultados do fim de semana, a diferença do francês da Yamaha para o italiano da Ducati pode subir para até 73 pontos, podendo deixar Quartararo pronto para conquistar o título com duas corridas de antecedência já no retorno da MotoGP à Misano.

Terceiro colocado, o atual campeão Joan Mir ainda não está fora da disputa matematicamente, mas mesmo o espanhol já admite que não tem condições de bater Quartararo para conquistar o segundo título consecutivo. O espanhol da Suzuki tem apenas 167 pontos, ficando 63 atrás do francês.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 11h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 16h10 Treino Livre 3 Sábado 11h55 Treino Livre 4 Sábado 15h30 Fox Sports Classificação Sábado 16h10 Fox Sports Corrida Domingo 16h Fox Sports

RETA FINAL: Tom entre Mercedes e Red Bull ainda mais agressivo, McLaren perdida e 100 vezes Hamilton

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: