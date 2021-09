MotoGP: Pol Espargaró defende que Honda deve seguir Márquez

Pol Espargaró acredita que a Honda "precisa seguir" o que Marc Márquez diz a respeito do desenvolvimento de sua moto e que a filosofia atual é "inteligente". Esses comentários foram feitos depois que o chefe da equipe HRC, Alberto Puig, disse ao Motorsport.com que a equipe não alterará sua agenda de desenvolvimento somente por causa da grave lesão no braço que o espanhol sofreu em 2020.

Ele fez esses comentários em resposta às críticas de que a montadora ao longo dos anos colocou muita ênfase no hexacampeão da MotoGP em detrimento de um pacote mais amigável para os outros pilotos.

Isso foi confirmado nos resultados dos últimos tempos, com Márquez atualmente sendo o melhor corredor da Honda em 10º na classificação e já igualando o total de dois pódios da HRC em 2020, apesar de ter perdido as duas primeiras rodadas da atual temporada.

No entanto, o espanhol também encontrou dificuldades neste ano, registrando o maior número de acidentes em 18 anos - algo que vem em grande parte das limitações físicas contra as quais ele está lutando, mas também resulta da falta de aderência traseira da moto de 2021.

Apesar disso, Espargaró - que tem lutado para se adaptar - diz que o timee deve continuar a seguir a orientação de Márquez no que diz respeito ao desenvolvimento da motocicleta.

"Bem, no final, o cara mais rápido é Marc, então a fábrica precisa seguir o que ele diz", comentou o piloto ao Motorsport.com. "Isso é coisa mais óbvia que precisa ser feita - ouvir o cara mais rápido."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pol elogiou a Honda pelo trabalho para melhorar a moto e salienta que as restrições impostas pela Covid-19 ao desenvolvimento do motor têm sido um fator limitante para a HRC este ano.

"Na verdade, a montadora está trabalhando para o futuro, para o próximo ano. Não sei se vamos experimentar no teste aqui [na próxima semana] algo novo, desta motocicleta que estamos usando, ou talvez alguma coisa do próximo ano."

"Não tenho ideia, mas sei que eles estão trabalhando e com as restrições da Covid-19 não poderíamos usar [um novo motor] este ano. Então, veremos", finalizou.

