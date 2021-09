Nesta semana, Marc Márquez testou pela primeira vez a nova moto da Honda para a temporada 2022 da MotoGP durante as sessões de teste em Misano, e deu seu veredito inicial sobre a nova RC213V, afirmando que será bem diferente do modelo atual.

A Honda foi a montadora que mais chamou a atenção no primeiro dia dos testes em Misano, colocando pela primeira vez na pista a moto de 2022. Pela manhã, quem guiou o modelo foi o piloto de testes Stefan Bradl, que deu 34 voltas em uma sessão afetada pela pista molhada.

Mas, a tarde, foi a vez dos pilotos titulares, incluindo Márquez. O espanhol subiu em uma RC213V que chamou a atenção pelo visual. A moto apresenta uma aerodinâmica completamente nova, com entradas de ar verticais e aletas mais caídas. O hexacampeão também deu voltas com a moto deste ano, totalizando 47 voltas.

No final, Márquez comentou quais foram as primeiras sensações que teve com a moto que guiará em 2022.

"Hoje testamos a nova moto. Uma moto nova em muitos aspectos. É a primeira vez que foi para a pista. Tive muito trabalho, passei muito tempo nos boxes porque fisicamente não podia fazer muitas voltas".

"Amanhã, Pol [Espargaró] a testará também, com a configuração que preparamos hoje. Seguiremos trabalhando porque ela tem um conceito bastante diferente. Há pontos muito positivos e outros muito negativos. Agora temos que achar o balanço para fazê-la funcionar bem".

Espargaró, seu companheiro de Honda, deu sequência ao trabalho com a moto de 2021, terminando próximo do tempo de Francesco Bagnaia, que liderou o dia. Como já adiantou Márquez, na quarta será a vez dele de testar a RC213V de 2022.

"Tivemos um bom dia, tanto em voltas rápidas quanto em ritmo, e isso me deixa contente", disse Espargaró. "Foi um dia positivo. Deu para testar muitas coisas, principalmente de aerodinâmica, que não pudemos testar durante a temporada".

"É um bom momento, porque também teremos uma prova aqui logo mais. Acredito que possamos ir bem".

