A MotoGP entra na reta final da temporada 2021. Com apenas seis corridas restantes no ano, a principal categoria da motovelocidade mundial volta à Espanha para o GP de Aragón, no MotorLand, em um momento que pode ser fundamental para Fabio Quartararo se colocar em posição de conquistar o título com antecedência.

O francês da Yamaha chega a Aragón com impressionantes 65 pontos de vantagem para o vice-líder, o atual campeão Joan Mír, sendo que há apenas 150 ainda em jogo na temporada. Quartararo vem embalado pela quinta vitória no ano, após uma impressionante performance no GP da Grã-Bretanha em Silverstone.

Por outro lado, a disputa pela vice-liderança está mais quente do que nunca. Mir assumiu a segunda posição mesmo com a prova abaixo da média em Silverstone se aproveitando de performances ainda piores das Ducatis. O piloto da Suzuki tem 141 pontos contra 137 de Johann Zarco e 136 de Francesco Bagnaia.

Caso vença ou conte com resultados ruins dos rivais, Quartararo pode abrir 75 pontos de vantagem e se colocar em situação confortável para conquistar o título da MotoGP, que também seria seu primeiro em qualquer classe do Mundial de Motovelocidade, com três provas de antecedência.

Fora da briga pelo título, outro destaque do fim de semana em Aragón é a estreia de Maverick Viñales como piloto da Aprilia, após sua demissão da Yamaha durante a rodada dupla na Áustria. O espanhol correrá no lugar de Lorenzo Savadori, que voltará à pista em 2021 como wild card. A Aprilia vem de seu melhor resultado na era MotoGP, com o pódio de Aleix Espargaró em Silverstone.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 Treino Livre 3 Sábado 04h55 Treino Livre 4 Sábado 08h30 Fox Sports Classificação Sábado 09h10 Fox Sports Corrida Domingo 09h Fox Sports

