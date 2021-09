Valentino Rossi, que se aposenta da MotoGP no final do ano, relembrou sua carreira ao canal de TV britânico BT e os seus rivais na categoria, como o brasileiro Alex Barros. Durante a entrevista, foram apresentados alguns painéis ao Doutor onde apareceram os nomes de todos os adversários ao longo dos anos em que correu para ele falar as melhores e piores memórias com cada um.

O italiano travou muitas batalhas com o paulista, que ficou na divisão principal (incluindo a 500cc) de 1990 a 2007. Além dele, nomes como Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Colin Edwards, Nicky Hayden e Marco Simoncelli também fazem parte das recordações do heptacampeão.

"Com o Barros, aprendi a travar e a entrar na curva, era um piloto muito rápido", disse Rossi. "O Colin é um menino muito simpático, sempre me diverti com ele, também fora das pistas.

"É uma pena o que aconteceu com o Hayden, que era realmente um bom rapaz ”, recordou sobre o falecido piloto que conheceu na Ducati.

A lista de rivais alcançou épocas mais modernas e o italiano parou em dois nomes em particular, com batalhas dentro e fora da pista.

"Casey (Stoner) era um dos maiores talentos, difícil de bater. Para mim, do ponto de vista de pura habilidade, ele era imbatível."

"Lorenzo também era um piloto rápido e desafiador. Não merecia um companheiro de equipe como ele depois de tudo o que fiz pela Yamaha", brincou Rossi. "Talvez eles pudessem ter contratado alguém mais lento."

Rossi y Márquez en Jerez 2015, antes del incidente que les enfrentó

Durante a entrevista, o Doutor teve um momento de reflexão ao citar o nome do seu grande amigo Simoncelli, falecido em 2011 na corrida de Sepang, num acidente envolvendo o próprio Valentino: Um verdadeiro desastre. Também pela forma como tudo aconteceu. Uma grande pena."

Na era mais moderna, entre outros nomes, surgiu o de Marc Márquez, seis vezes campeão da MotoGP entre 2013 e 2019 e com várias contas pendentes com o italiano.

"Marc é um grande rival e, realmente, um piloto rápido. Um dos melhores. Mas não me sinto confortável na pista com ele, muito difícil de bater."

F1 em Spa: HIPOCRISIA dos PONTOS, MOTIVOS para a NÃO-corrida, PISTOLADA de pilotos, TAPETÃO e causos

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: GP da Bélgica foi o maior fiasco da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: