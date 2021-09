MotoGP: Viñales estreará na Aprilia no GP de Aragón

Inicialmente contratado para 2022, Maverick Viñales retornará ao grid da MotoGP muito antes do esperado, fazendo sua estreia pela Aprilia já no GP de Aragón do próximo fim de semana.

O espanhol anunciou em junho que sairia da Yamaha um ano antes de seu contrato, devido a um deterioração dramática do seu relacionamento com a montadora japonesa.

No momento, era imaginado que Viñales iria para a Aprilia em 2022, com a montadora italiana confirmando a contratação no começo de agosto.

Desde então, Viñales foi bruscamente desligado da Yamaha após uma suspensão do GP da Áustria por deliberadamente tentar danificar o motor de sua M1 durante a etapa da Estíria.

Na terça (31), o espanhol fez sua estreia com a Aprilia, em um teste privado em Misano, andando com a RS-GP novamente nesta quarta na sede do GP de San Marino.

A Aprilia confirmou que Viñales terminará a temporada 2021 com a equipe antes de sua estreia integral em 2022. Ele assumirá a vaga de Lorenzo Savadori, que se tornará um wildcard pelo resto da temporada, retornando à posição de piloto de teste no próximo ano.

"Estamos muito orgulhosos por anunciar nossos planos para a temporada atual e 2022 com o objetivo de otimizar a contribuição de nossos três pilotos ao máximo", disse Massimo Rivola, CEO da Aprilia.

"Além de nosso piloto confirmado, Aleix [Espargaró], é nosso prazer receber um atleta talentoso como Maverick à Aprilia, tendo demostrado uma grande ligação com a equipe e a moto de cara, e tenho confiança de que dará o seu melhor a partir do GP de Aragón".

"Ao mesmo tempo, confirmamos Lorenzo em 2022 como piloto de teste. É uma posição fundamental que recompensa o grande esforço que ele demonstrou no desenvolvimento da nova RS-GP, terminando o resto de 2021 se aproveitando dos wildcards, que decidiremos juntos, assim que ele estiver 100% novamente".

Enquanto Savadori foi afastado do GP da Grã-Bretanha do último domingo com dores, a Aprilia comemorou seu primeiro pódio na era MotoGP, com Aleix terminando em terceiro em Silverstone.

Espargaró e Viñales reeditarão a parceria feita em 2015 e 2016, quando correram juntos na Suzuki.

F1 em Spa: HIPOCRISIA dos PONTOS, MOTIVOS para a NÃO-corrida, PISTOLADA de pilotos, TAPETÃO e causos

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #128 - GP da Bélgica foi o maior fiasco da história da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: