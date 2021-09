MotoGP: Miller lidera sexta-feira em Aragón; Márquez cai

Jack Miller liderou o segundo treino livre para o GP de Aragón da MotoGP, com o tempo de 1min47s613, o que significou que o piloto da Ducati foi o mais veloz da sexta-feira.

Aleix Espargaró ficou na segunda posição, a 0s273 do líder. O top-5 foi completado por Cal Crutchlow, Johann Zarco e Jorge Martin.

Outro destaque do dia na Espanha foi Marc Márquez, que liderou a primeira sessão, colocando quase um segundo sobre Joan Mir, mas que no treino seguinte caiu na curva 16, quando estav próximo ao seu irmão, Álex.

O líder do campeonato, Fabio Quartararo foi o sétimo colocado na tabela de tempos, a 0s421 de Miller.

Valentino Rossi foi apenas o 18º colocado no TL2, mas uma posição à frente de Maverick Viñales em sua estreia na Aprilia. O ex-piloto da Yamaha também havia sido o 19º no primeiro treino.

Resultados do TL2:

