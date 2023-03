Carregar reprodutor de áudio

Demorou, mas chegou! A MotoGP dá o pontapé inicial da temporada 2023 neste fim de semana com o GP de Portugal, no circuito de Portimão, marcando também a estreia do novo formato de etapas, com a inclusão das corridas sprint.

Diferentemente dos últimos anos, Portimão será a sede da abertura do campeonato devido a reformas no circuito de Losail, que forçou a MotoGP a jogar o GP do Catar para a reta final da temporada.

O ano começa sob muitas expectativas em torno do desafio que as montadoras podem dar à Ducati, que começa a temporada como a franca favorita. Francesco Bagnaia dominou a pré-temporada, fazendo inclusive o recorde da pista de Portimão no último dia de atividades em Portimão.

O fim de semana marca ainda a estreia do novo formato das etapas. A inclusão das corridas sprint aos sábados levou a MotoGP a cortar um dos treinos livres. Com isso, os grupos da classificação passam a ser formados com base nos resultados dos TLs 1 e 2, enquanto o TL3 passa a ocupar a função que era do TL4, realizado minutos antes do início do quali.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h45 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 12h10 Star+ Treino Livre 3 Sábado 07h10 Star+ Classificação Sábado 07h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 12h ESPN e Star+ Corrida Domingo 10h ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h50 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 11h05 Star+ Treino Livre 3 Sábado 06h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 10h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 08h14 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h15 Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 09h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 07h ESPN e Star+

