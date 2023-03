Carregar reprodutor de áudio

Equipe cliente da Aprilia na MotoGP, a RNF revelou nesta segunda-feira a sua moto para a temporada 2023 da categoria rainha do motociclismo mundial, com os pilotos Miguel Oliveira, de Portugal, e Raul Fernandez, da Espanha.

RNF will enjoy close ties with Aprilia in 2023 Photo by: RNF Racing Team

Será o primeiro campeonato da RNF, que se formou a partir da antiga Yamaha Petronas, sem maquinaria da fabricante japonesa, que foi 'trocada' pela marca da Itália para 2023. Em 2022, a RNF foi a penúltima no campeonato de equipes, com 37 pontos.

Após uma extensão multi-anual com a Yamaha não se concretizar, a RNF fez um acordo de dois anos com a Aprilia, tornando-se o primeiro time satélite da fabricante italiana desde o retorno dela à MotoGP, em 2015.

Para 2023, a RNF terá uma dupla de pilotos completamente renovada, já que o italiano Andrea Dovizioso se aposentou após o GP de San Marino de 2022 e o sul-africano Darryn Binder voltou para a Moto2.

Agora, a Yamaha será a única fabricante da MotoGP sem uma equipe cliente. Já a RNF, nova parceira da Aprilia, teve uma pré-temporada razoável, com Oliveira sendo o 11º nos testes de Portugal. Portimão, aliás, receberá o primeiro GP do ano, neste fim de semana, na casa do vencedor de 5 GPs. Apesar da parceira com a fabricante italiana, a malaia RNF não terá motos exatamente iguais à equipe de fábrica da marca neste ano.

