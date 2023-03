Carregar reprodutor de áudio

Durante os dois dias de testes de pré-temporada da MotoGP em Algarve, Aleix Espargaró queixou de dores no braço direito ao pilotar a sua Aprilia, sobretudo com as constantes alterações nas afinações aerodinâmicas, que modificavam as reações da moto e a quantidade de força que o piloto exigia para a sua condução.

Inicialmente, Espargaró estava convencido de que sofria da típica síndrome compartimental, doença comum entre os pilotos que têm os nervos dos braços presos. No entanto, os médicos determinaram em Portimão que Aleix sofria de fibrose muscular Esta terça-feira, após ser submetido a uma avaliação aprofundada pelo Dr. Xavier Mir na Clínica Dexeus, em Barcelona, ​​​​Aleix operou o braço direito.

O piloto foi diagnosticado com “uma fibrose num músculo do braço direito, que produziu uma inflamação devido ao esforço, com pressão no nervo mediano, que o deixou sem força na mão”.

As sensações foram muito semelhantes às da síndrome compartimental para a qual Aleix já foi operado, no mesmo braço direito em 2010, quando veio para a MotoGP, e em 2021. No entanto, “a causa agora é totalmente diferente”, apontam. Esse problema físico surgiu logo no final da pré-temporada e apenas dez dias antes da abertura do campeonato, no GP de Portugal, de 24 a 26 de março.

"A princípio não é uma dúvida para a corrida. A intervenção que Aleix sofreu é menos invasiva do que a de uma síndrome compartimental", acrescentam. "Se ele não estiver 100 por cento, estará perto."

Apesar dos problemas no braço, Aleix completou as duas jornadas de testes em Portimão com o melhor tempo de 1.38.569, a seis décimos da melhor marca deixada por Pecco Bagnaia, sendo o piloto da Aprilia mais rápido na folha de tempos combinada dos dois dias de trabalho em Algarve.

