Após uma semana de folga, a MotoGP volta a acelerar neste fim de semana com o GP de San Marino, no circuito de Misano. E a passagem pela Itália traz ainda a decisão da MotoE, com o brasileiro Eric Granado ainda vivo na luta pelo título.

Na categoria rainha, Fabio Quartararo viu sua vantagem para Aleix Espargaró aumentar para 32 pontos, com 200 a 168. Mas o francês da Yamaha passa a ficar mais alerta com Francesco Bagnaia. O italiano da Ducati conquistou a quinta vitória em oito corridas e já é o terceiro no Mundial, com 156.

Contando com a etapa deste fim de semana, restam 7 corridas e 175 pontos ainda em jogo, o que deixa a situação do Mundial bem aberta.

Já na MotoE restam apenas duas corridas e 50 pontos em jogo neste fim de semana. O mundial de motos elétricos tem apenas dois candidatos ao título. O suíço Dominique Aegerter lidera com 194 pontos contra 176,5 de Eric Granado, tendo 17,5 entre os dois.

Pelo segundo ano consecutivo o brasileiro chega à etapa final com chances de conquistar o título, após ficar com o vice-campeonato no ano passado, perdendo para o espanhol Jordí Torres.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 09h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h55 Star+ Treino Livre 4 Sábado 08h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 09h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 09h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2, Moto3 e MotoE:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 10h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 05h55 Star+ Classificação Sábado 10h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 07h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 08h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sábado 04h Star+ Classificação Sábado 07h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 06h ESPN 4 e Star+ MotoE Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 03h25 Star+ Treino Livre 2 Sexta-Feira 07h35 Star+ Classificação Sexta-Feira 11h50 ESPN 4 e Star+ Corrida 1 Sábado 11h25 ESPN 4 e Star+ Corrida 2 Domingo 10h30 ESPN 4 e Star+

