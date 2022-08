MotoGP: Aprilia confirma Oliveira e Fernández na RNF em 2023

Carregar reprodutor de áudio

A fabricante italiana Aprilia e que terá sua equipe associada na MotoGP a partir do próximo ano, a RNF de Razlan Razali, anunciou nesta terça-feira o que o line-up contará com o português Miguel Oliveira e o espanhol Raúl Fernández, da KTM.

Ambos pilotos assinaram um acordo por duas temporadas diretamente com o fabricante de Noale, que é quem vai cuidar pelo registro e fornecimento de material. Tanto Miguel como Raúl contarão na próxima temporada com a última versão da RS-GP 2022, a que termina esta temporada em Valência, embora com engenheiros e técnicos, suporte, apoio e atualizações por parte da fábrica durante toda a temporada.

Oliveira, que passou por todas as categorias do campeonato nas mãos da KTM, estreou na classe rainha na temporada de 2019 com a Tech3, dando um salto para a equipe oficial há dois anos e somando, nestas quatro temporadas, outras inúmeras vitórias para a casa austríaca. Apesar de ser o piloto com mais triunfos, a KTM ofereceu ao português a oportunidade de voltar em 2023 à equipe satélite para dar lugar a Jack Miller, que vai ser unir Brad Binder no próximo ano.

A manobra não foi aceitada inicialmente por Oliveira, que encerrou um contrato com a Aprilia. No último momento, Stefan Pierre, chefe máximo de Mattighofen, tratou de convence-lo a seguir com a KTM oferecendo uma grande oferta econômica. No entanto, o acordo com a Aprilia estava encerrado e os italianos não pensaram em dissolvê-lo, então Oliveira teve que assumir seu compromisso.

No caso de Raúl Fernández, o jovem espanhol estreou na máxima categoria, não conseguiu, em momento nenhum da temporada, fazer funcionar a RC16 da equipe Tech3 e já desde o princípio da temporada tem buscado uma forma de sair da KTM. Inicialmente, o fabricante tratou de impedi-lo com uma forte cláusula de fuga, mas durante o fim de semana da Áustria a situação se relaxou entre ambas as partes, então ele conseguiu se comprometer com a Aprilia pelas próximas duas temporadas.

Oliveira e Fernández se unem, desta forma, à lista de pilotos da casa de Noale, junto a Aleix Espargaró e Maverick Viñales, ambos com contrato até o fim de 2024, além do piloto de testes e de desenvolvimento Lorenzo Savadori.

VÍDEO: Análise da 'treta' entre Alonso e Hamilton em Spa Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music