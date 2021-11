A lesão de Marc Márquez, a princípio uma "leve concussão" após sofrer uma queda durante um treino com uma moto off-road, conforme relatado pela equipe na última terça-feira, também pode deixar o hexacampeão fora de competição pela última etapa da temporada da MotoGP em 2021, em Valência, na próxima semana.

Márquez não viajou a Portimão, onde se realiza neste fim de semana o GP do Algarve, inicialmente por precaução. Mas o chefe da equipe HRC, Alberto Puig, admitiu nesta sexta-feira que a ausência do piloto pode se estender a Valência.

“Marc sofreu uma queda e bateu a cabeça, na terça ele não parecia perfeito, olhamos para isso e foi apreciado que era melhor pular essa corrida, porque para correr um GP você tem que estar 100%", explicou Puig ao DAZN da Espanha.

Sobre a possibilidade da ausência de Márquez em Valência, Puig não descartou.

“Marc está aborrecido porque queria correr aqui e Valência porque é um circuito que gosta e no qual já ganhou, mas não saberemos se os médicos vão liberá-lo para correr lá ”, garantiu.

Para a Honda, neste momento, a prioridade é que Márquez se recupere o melhor possível para poder participar dos testes oficiais que se realizarão em Jerez nos dias 18 e 19 de novembro, justamente quando é necessário decidir o caminho em que os pilotos têm que trabalhar para construir a moto de 2022.

